Szent Márton Kórház: 34 gyermek született egy hét alatt
Közzétette heti beszámolóját a munkácsi Szent Márton Kórház január 12-én. Tájékoztatásuk szerint egy hét alatt összesen 34 gyermek látott napvilágot a szülészeti osztályon: 25 kislány és 9 fiú.
Az anyukák közül:
- 9-en Munkácsról érkeztek,
- 11-en a Munkácsi járásból,
- 14-en pedig más városokból és járásokból.
Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.
Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját megtkinthetik a kórház hivatalos oldalán.