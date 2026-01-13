Szent Márton Kórház: 34 gyermek született egy hét alatt

Közzétette heti beszámolóját a munkácsi Szent Márton Kórház január 12-én. Tájékoztatásuk szerint egy hét alatt összesen 34 gyermek látott napvilágot a szülészeti osztályon: 25 kislány és 9 fiú.

Az anyukák közül:

9-en Munkácsról érkeztek,

11-en a Munkácsi járásból,

14-en pedig más városokból és járásokból.

Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.

Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját megtkinthetik a kórház hivatalos oldalán.

Kárpátalja.ma