Két ikerpár is született a Szent Márton Kórházban az elmúlt héten
Közzétette heti beszámolóját a munkácsi Szent Márton Kórház április 27-én. Tájékoztatásuk szerint egy hét alatt összesen 40 gyermek – köztük két ikerpár – látott napvilágot a szülészeti osztályon: 17 kislány és 23 fiú.
Az anyukák közül:
- 8-an Munkácsról érkeztek,
- 14-en a Munkácsi járásból,
- 16-an pedig más városokból és járásokból.
Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.
Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját megtkinthetik a kórház hivatalos oldalán.
