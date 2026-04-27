Két ikerpár is született a Szent Márton Kórházban az elmúlt héten

Közzétette heti beszámolóját a munkácsi Szent Márton Kórház április 27-én. Tájékoztatásuk szerint egy hét alatt összesen 40 gyermek – köztük két ikerpár – látott napvilágot a szülészeti osztályon: 17 kislány és 23 fiú.

Az anyukák közül:

8-an Munkácsról érkeztek,

14-en a Munkácsi járásból,

16-an pedig más városokból és járásokból.

Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.

Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját megtkinthetik a kórház hivatalos oldalán.

