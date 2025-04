Szigorítja a tinédzserek fiókjait az Instagram

A Meta újabb biztonsági intézkedést vezetett be a fiatal felhasználók védelmében: a 16 év alattiak ezentúl nem használhatják szülői engedély nélkül az Instagram Live funkcióját, amellyel valós időben megoszthattak élő videókat a követőikkel – közölte a The Guardian.

Az Instagram ezzel a lépéssel igyekszik visszaszorítani a kiskorúakat érő online zaklatásokat, visszaéléseket és egyéb káros hatásokat. De nem ez az egyetlen változás, ugyanis a Meta olyan új funkciókat is bevezetett, amelyek automatikusan elhomályosítják a meztelenségre utaló képeket a közvetlen üzenetekben. Ennek kikapcsolásához is szülői engedély szükséges, így

tovább erősödik a szülők kontrollja a tinédzserek online tevékenysége felett.

Az alkalmazás, ami lehetővé teszi, hogy valós időben osszanak meg videót a követőikkel, ezentúl csak szülői engedéllyel lehetséges. A korlátozás része annak a szélesebb körű intézkedéssorozatnak, amellyel a Meta a Facebookon és a Messengeren is bevezeti az úgynevezett tinifiókokat. Ezek az új fiókintézkedések először az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában és Ausztráliában vezetik be, de idővel világszinten is elérhetővé válhatnak.

A tinifiókokkal a 18 év alattiak korlátozott beállításokat kapnak, melyek közé tartozik még a szülők által beállítható napi használati időkeret, az éjszakai elérhetőség letiltása, vagy annak megtekintése, hogy a gyermek mely profilokkal váltott üzenetet.

A 16 és 17 évesek alapértelmezés szerint korlátozott beállításokat kapnak, de ők már szülői engedély nélkül is módosíthatják azokat. A Meta szerint jelenleg világszerte mintegy 54 millió 18 év alatti fiatal használja az Instagram tinifiókjait, és a 13–15 évesek több mint 90 százaléka követi az alapértelmezett korlátozásokat.

A Meta döntése nem véletlenül érkezett most: az Egyesült Királyságban idén március óta hatályos az új online biztonságról szóló törvény, amely kötelezi a nagy techcégeket – köztük a Facebookot, a Google-t, az X-et, a Redditet vagy épp az OnlyFanst – arra, hogy

fellépjenek a gyermekek szexuális zaklatása, a csalások és a terrorizmussal kapcsolatos tartalmak ellen, és megvédjék a fiatalokat az olyan káros anyagoktól, mint az önsértés vagy az öngyilkosság népszerűsítése.

Nick Clegg, a Meta globális ügyekért felelős korábbi elnöke szerint a cél egyértelmű, ugyanis igyekeznek a mérleg nyelvét a szülők javára billenteni, és biztosítani, hogy ők dönthessenek gyermekeik online jelenlétéről. Mint fogalmaztak: „A szülők túl sokszor maradnak eszköztelenek. Ez most megváltozik.”

Forrás: hirado.hu