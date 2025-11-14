Egyéves a Szinevéri Nemzeti Park Vadvédelmi Rehabilitációs Központja

A Szinevéri Nemzeti Parkban működő Kvaszovec Vadvédelmi Rehabilitációs Központ november 12-én ünnepelte fennállásának első évfordulóját. A létesítmény egy év alatt biztonságos menedékké vált a gímszarvasok, őzek és dámok számára, amelyek sérülések, orvvadászat vagy más környezeti ártalmak miatt szorultak segítségre.

A központ munkatársai kitartó munkájának köszönhetően látványos eredmények születtek a patások rehabilitációjában.

Beszámolójuk szerint idén két egészséges szarvasborjú is született, amely a megfelelő körülmények és a gondozás sikerét igazolja.

A központban tartott állatok egészségi állapota az elmúlt évben érezhetően javult. A kiegyensúlyozott táplálás, a szakszerű állatorvosi felügyelet és a nyugodt élőhely feltételei jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az állatok visszanyerjék természetes kondíciójukat.

Bővülő infrastruktúra

Az elmúlt hónapok során a rehabilitációs központ infrastruktúrája is fejlődött. Egy speciális kialakítású modulház épült a sérült állatok elkülönítésére és kezelésére, továbbá új etetők, sózók és nagyobb mozgásterületek létesültek. A fejlesztések révén a központ a jövőben több rászoruló állatot tud fogadni.

A beruházás a nemzeti park saját forrásaiból, illetve az UAnimals Jótékonysági Alapítvány támogatásával valósult meg. Az alapítvány biztosította azokat az építőanyagokat, amelyek a központ kialakításához és további fejlesztéséhez szükségesek voltak.

Tervek a következő évre

„A központ első éve valódi próbatétel volt, ugyanakkor bebizonyította, hogy összefogással visszaadhatjuk a vadállatoknak a teljes élet lehetőségét. Minden gyógyulás, minden újszülött közös sikerünk”

– hangsúlyozta Vaszil Beca, a nemzeti park tudományos munkatársa.

A központ csapata jövőre oktatási programok indítását tervezi, hogy növelje a lakosság ismereteit a vadon élő állatok védelmével kapcsolatban. Emellett kutatási projektek indulnak a patások természetes viselkedésének jobb megértésére, valamint további fejlesztések várhatók az állatorvosi bázis bővítésével és új felszerelések beszerzésével.

Kárpátalja.ma