Szeptember 1. a szlovák alkotmány napja

A Szlovák Köztársaságban szeptember elsején ünneplik az alkotmány napját, mely 1994 óta hivatalos államünnep a szomszédos országban.

Az 1989-ben lezajlott úgynevezett bársonyos forradalom Csehszlovákia föderalizációjához, majd 1993-as szétszakadásához vezetett. Ekkoriban Csehország mellett az újonnan megalakult Szlovák Köztársaság is saját alkotmányt kapott, melynek szövegét 1992. szeptember 1-én fogadta el a Szlovák Nemzeti Tanács. Az alkotmány elkészítési módja és tartalma elleni tiltakozásul a parlament tizennégy magyar képviselője nem vett részt a javaslat végső szavazásán.

Szlovákia alkotmányát két nappal később, szeptember 3-án ünnepélyes keretek közt írta alá Ivan Gašparovič, a Nemzeti Tanács elnöke, valamint Vladimír Mečiar kormányfő.

Kárpátalja.ma

A Napunk korábbi cikke nyomán.

Nyitókép: Reuters