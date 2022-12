Szülők Akadémiája a Matthias Corvinus Collegiumnál

A Matthias Corvinus Collegium a tehetséges gyerekek fejlesztése mellett fontosnak tartja a szülői közösség összetartását, felkarolását, a velük való kapcsolattartást, ezért hozták létre a Szülők Akadémiája programsorozatot – mondta Dobsa Beáta, Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Program (MCC FIT) beregszászi régióvezetője.

Hozzátette, hogy ezzel valódi segítséget szeretnének nyújtani a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt. A gyerekeknek nemcsak a tanulásra, hanem a pszichés egészségükre is oda kell figyelni, sőt a szülők lelki épségére is, ezért a Szülők Akadémia következő alkalmára Hal Melindát hívták meg december 1-jén, aki krízisfeldolgozás témában tartott előadást a résztvevőknek. Melinda a háború kirobbanása óta rendszeresen nyújt segítséget a szülőknek, akik ezt igénylik.

Forróvonal is működött, Zoom által vagy személyesen is lehetett vele találkozni. A találkozón közösen fogalmazták meg, hogy mit jelent a stressz, mi okozhatja azt, mik a jelei, végül a stresszcsökkentő technikákról esett szó, melyekből egyet ki is próbálhattak a szülők. Jó volt megtapasztalni, hogy minden eszköz nélkül, csupán a légzés, a testtartás, a koncentráció segítségével meg lehet találni a lelki egyensúlyt. Melinda felhívta a figyelmet arra, hogy a spiritualitás, az ima nagy segítségére lehet az embernek a krízishelyzetben. Végül olyan hobbifajtákat soroltak fel, melyek szintén megnyugvást nyújthatnak ebben a nehéz helyzetben.

A rendezvénynek a Parisel étterem adott otthont. Az előadás végén állófogadás várta a vendégeket, miközben lehetőség nyílt az ismerkedésre, beszélgetésre.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma