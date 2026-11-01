Szüreti mulatság a Nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskolán

Az ősz hangulatát, a népi hagyományok szépségét és a közösségi együttlét örömét idézte meg a Nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskolán október 31-én megrendezett szüreti mulatság. A rendezvény tartalmas és élményekben gazdag programokkal várta a nagycsaládokat, lehetőséget teremtve arra, hogy kicsik és nagyok együtt kapcsolódjanak ki, miközben közelebb kerülnek népi hagyományainkhoz.

A jelenlévőket Margitics Ildikó köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta a hagyományőrzés és a közösségépítés fontosságát. Kiemelte, milyen nagy jelentősége van annak, hogy a nagycsaládok időről időre találkozzanak, közös élményeket szerezzenek, és a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkedjenek elődeink szokásaival, értékeivel.

A program Molnár Erika vezetésével folytatódott, aki az őszhöz és a szürethez kapcsolódó népdalokkal, játékokkal vonta be a gyermekeket a közös mulatságba. A vidám éneklést és játékot egy őszi mese tette még színesebbé, amelyet a legkisebbek is nagy figyelemmel, örömmel és átéléssel hallgattak.

Ezt követően Tóth Márta irányításával kézműves foglalkozás vette kezdetét. A szorgos kis kezek munkája nyomán almák és sütőtökök készültek varrással, valamint szebbnél szebb szőlőfürtök születtek. Az alkotás öröme mellett a gyermekek megtapasztalhatták a kézzel készített díszek különleges értékét is.

Az est egyik izgalmas eseménye a „Ki mit tud?” tehetségbemutató volt, amelyen a gyermekek bátran megmutathatták ügyességüket és tehetségüket. Volt, aki szavalattal, más énekkel vagy rajzzal készült. A résztvevők igyekezetét és szereplését jutalommal ismerték el, így senki sem távozott sikerélmény nélkül.

A jó hangulatról Molnár Barnabás is gondoskodott, aki moldvai néptánclépésekre tanította a jelenlévőket. A közös táncba szülők és gyermekek egyaránt örömmel kapcsolódtak be, bizonyítva, hogy a néptánc nemcsak kulturális örökségünk fontos része, hanem a közösség összekovácsolásának egyik legszebb formája is.

Az est különleges záróprogramjaként hagyományos káposztasavanyításra került sor. A résztvevők így egy olyan régi, őszi szokással is találkozhattak, amely egykor a családok mindennapjainak természetes része volt, és amelynek továbbadása napjainkban is fontos feladat.

Bocskor Zita

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