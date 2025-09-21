A Tájházszövetség adománya a Nagyberegi Tájház részére

Nagyértékű adományt kapott a Nagyberegi Tájház a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének jóvoltából. Az intézmény egy információs pulttal gazdagodott, melynek célja, hogy a tájházról szóló információk, adatok több nyelven és közvetlenül is elérhetővé váljanak a látogatók számára.

A 258 000 forint értékű adományt szeptember 20-án adta át Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnökasszonya Nagyberegen, a Sereglés 2025 ünnepség keretében.

Az átvételnél jelen volt Berghauer Sándor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola prorektora, Molnár Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica irodaigazgatója, valamint a tájház képviseletében Gál Adél, koordinátor.

A tájház munkáját folyamatosan nyomon követjük – mondta el Bereczki Ibolya. Az adomány kapcsán kiemelte, hogy az ajándékozás célja a tájház szakmai fejlesztése, valamint az, hogy a tájházról szóló információk magyar, ukrán és angol nyelven is elérhetők legyenek.

A Nagyberegi Tájház, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola köszönetét fejezi ki a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének a támogatásukért.

Gál Adél

Kárpátalja.ma