Tej: nemcsak a gyerekeknek tesz jót

Június elsején méltatják világszerte a tej napját.

A világnapot az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) vezette be, és 2001 óta tartják meg. A kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a globális élelmiszerre.

Miért érdemes tejet fogyasztani?

100 g tejben átlagosan 42 kcal található, de ez természetesen a tej zsírtartalmától is függ. Olyan fontos tápanyagokban gazdag, mint a kalcium és a D-vitamin. A tejfogyasztásról sokan azt gondolják, hogy csak gyermekkorban játszik fontos szerepet, holott magas fehérjetartalma miatt fontos szerepet játszik a test általános működésében, az izomnövekedésben és a regenerációban. A szakemberek napi 2 dl tejfogyasztást ajánlanak.

Idén tél végén Ukrajna növelte a tejimportot.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: AI-illusztráció, Bing