Téli kikapcsolódás a KMNE-nél

A téli sportokra, főleg a síelésre gyerekkoromban mindig úgy gondoltam, kiváltság, nem teheti meg akárki. Hála a nagycsaládos egyesületnek, néhány éve mi is a kiváltságosok közé tartozhatunk és gyermekeink évről évre egyre jobban síelnek. Talán nem csak egyedül én érzem úgy, hogy saját elhatározásból soha nem indultunk volna el síelni, vagy hófánkozni. Egy ilyen remek kikapcsolódási lehetőség volt a január 27-re szervezett program is. A reggeli órákban, két nagy busszal és több személyautóval indult el a kicsinek nem is nevezhető, közel 150 fős csoport. A polenai Dream Park személyzete immár ismerősként fogadta csapatunkat. Voltak, akik gyakorlottan csúsztak a pályán, akadtak, akik síoktatóval gyakorolták az első mozdulatokat, és voltak, akik maradtak a hófánkozásnál. A nap tartalmasan telt, rengeteg nevetéssel, olykor sikoltozással. Délutánra mindenki alaposan elfáradt és a gyerekek többsége megtanulta a „krutété” szó fontosságát, egy-egy csavart hófánkos lecsúszás előtt.

Köszönjük elsősorban Istenünknek, hogy megőrzött minket a nap során, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének a lehetőséget, a támogatóknak, hogy lehetővé tették a program anyagi fedezetét.

Túri Ágnes

résztvevő

A program a Magyar Kormány támogatásával valósult meg.