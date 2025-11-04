Az év legnagyobb teliholdja várható szerdán

Szerda éjszaka földközelbe ér a novemberi telihold, majd másnap szoros közelségbe kerül a Fiastyúk csillaghalmazzal – írja az MTI a Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása alapján.

A 2025-ös év teliholdjai közül a mostani telihold lesz a legközelebb a Földhöz, és látszik a legnagyobbnak. Másnap, november 6-án az éppen fogyásnak indult Hold a Fiastyúk csillaghalmazzal kerül szoros együttállásba. A szürkületben távcsővel még két csillag kilépése is megfigyelhető a Hold pereme mögül. Az este folyamán az együttállás egy binokulárral jól megfigyelhető lesz.

A Hold 357 ezer 218 kilométerre lesz a Földtől, ez a 356 ezer 400 kilométeres legkisebb Föld–Hold távolsághoz nagyon közel van. A Hold átmérője ilyenkor 14 százalékkal nagyobbnak, fényessége pedig 30 százalékkal fényesebbnek látszik, mintha az ellenkező oldalon, földtávolban következne be a telihold.

Már egy kézi binokulárral is megfigyelhetőek lesznek a holdtengerek bazaltláva sziluettjei, vagy akár a legnagyobb sugársávos kráterek világító, körbe sugárzó sávja.

Másnap, csütörtök este, napnyugta után nem sokkal, az északkeleti égbolt alacsonyabb részén figyelhető meg a majdnem telihold és a Fiastyúk (M45) csillaghalmazának szoros közelsége. Az együttállás annyira szorosnak indul, hogy holdkeltekor a Fiastyúk melletti Hold annak néhány csillagát még ki is takarja.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló ezen a különleges estén programot is szervez, melynek részleteiről az intézmény honlapján olvasható további információ.

Forrás: MTI

Nyitókép: MTI/AP/Michael Probst