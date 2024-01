Tényleg létezik másnaposság elleni csodaszer?

Ha másnaposságról van szó, a legtöbbünknek megvan a maga receptje, ami enyhíti a kellemetlen tüneteket. De vajon létezik olyan módszer, ami mindenkinek használ?



Infúzióval a másnaposság ellen

A másnaposság nem tart örökké, de nem mindegy, milyen gyorsan múlik el. Ennek jegyében terjedtek el az olyan típusú infúziók, amelyek segítségével gyorsan helyrejöhetünk egy durvábban sikerült éjszaka után.

Ahogy Amelia Nierenberg írja a The New York Times oldalán, a másnaposság tüneteinek enyhítésére specializált infúziók körülbelül tíz éve jelentek meg az Egyesült Államokban, és ma már egészen sokrétűvé váltak a szolgáltatások.

Az, hogy kit mennyire visel meg az ivászat, számos tényezőtől függ.

• Az ember személyisége: egy tanulmány szerint azok, akik félénkebb természetűek, nagyobb valószínűséggel tapasztalnak szorongást másnaposan.

• Genetikai tényezők is számítanak, valamint az is befolyásolja, hogyan bontja le valakinek a szervezete az alkoholt, ha a családjában előfordult alkoholbetegség.

• Minél rosszabb valakinek az egészsége, annál jobban megviseli a másnap.

• A kor is fontos befolyásoló tényező.

• Egyes kutatások szerint a nők rosszabbul tűrik, mint a férfiak.

• A dohányzás, a kábítószer-használat, és a késői fekvés is ronthat a tüneteken.



Ásványi anyagokkal a szervezetért

„Azzal, hogy intravénásan juttatjuk be a folyadékot, kikerüljük az émelygést. Ezen kívül a koktélban vannak ásványi anyagok, vitaminok, köztük különböző B-vitaminok, amelyek segítenek az agyi anyagcserében, illetve hányáscsillapítót is tartalmaz. Ha szükséges, adunk hozzá fájdalomcsillapítót is.

A különböző praktikák a másnaposság ellen általában azért nem működnek, mert az ember annyira rosszul van, hogy nem tudja alkalmazni őket. Egy infúzió esetében nem kell azzal is számolni, hogy a gyomorból még fel tud-e szívódni a folyadék – magyarázza Dr. Gulyás Tamás.

A csak ásványi anyagokat tartalmazó elegy így biztonsággal adható bárkinek. Ahhoz viszont, hogy már gyógyszerek is legyenek benne, egy előzetes felmérés, illetve a beteg kórtörténete szükséges.

Az infúzió körülbelül fél-egy óra alatt csöpög le, ennyi idő elég is arra, hogy valaki összeszedje magát, és ez a hatás utána egész nap kitart. Arról viszont ne feledkezzünk meg, hogy egy invazív beavatkozásról van szó, aminek meglehetnek a maga kockázatai – igaz, ritka esetben, de vezethet például fertőzéshez vagy a véna sérüléséhez.



Amit semmiképp se tegyünk

Számos tanácsot olvashatunk mindenféle módszerről, amelyekkel megúszhatjuk a másnaposságot, vagy túllehetünk rajta pillanatok alatt. Az egyik legelterjedtebb a „kutyaharapást szőrével” módszer, amelynek lényege, hogy másnap is iszunk valamilyen alkoholos italt.

Bár még több alkoholtól egy időre jobban érezheti magát az ember, valójában csak tovább húzzuk a másnaposságot általa. Ráadásul ez a módszer csak erősíti az alkoholtól való függőséget – magyarázta Amanda Beaver dietetikus a Houston Methodistnak.

Vannak, akik a nagyobb bajt úgy akarják megelőzni, hogy lefekvés előtt bevesznek valamilyen gyógyszert – ezzel viszont szintén csak árthatnak. „Az első dolog, amivel tisztában kell lenni, hogy az alkohol és a paracetamol együttesen káros lehet a májra. Az ibuprofénhez is gyakran nyúlnak, de ez valójában fokozhatja a gyomorsav felszabadulását – és ezzel tovább ronthatja a gyomor irritációját, amit az alkohol okozott. Mielőtt bármilyen gyógyszert beveszünk, mindig olvassuk el a betegtájékoztatót, és kérjünk az orvosunktól konkrét javaslatokat” – magyarázza Beaver.



Sokan a kávéra esküsznek, hiszen minden nap az adja meg a kellő löketet reggelente – azonban másnaposság esetén csak egy időre tudja enyhíteni a fáradtságot, az állapotunk nem javul tőle. „Nincs tudományos bizonyíték arra vonatkozólag, hogy a kávé bármilyen hatással lenne a másnaposságra” – mondja Beaver.



A legjobb, ha egyszerűen csak vizet iszunk: már lefekvés előtt egy pohár segíthet, illetve ezzel kezdjük a napot is – javasolja Dr. Thomas Waters sürgősségi orvos a Cleveland Clinic oldalán. Nem kell egyben lehajtani, ha nem esik jól a gyomrunknak, inkább csak kortyonként, de igyunk gyakran, hogy az elveszített folyadékot pótoljuk. Akár különböző sportitalokat is vehetünk, mert sok bennük az ásványi anyag. Kiadós és nehéz reggeli helyett válasszunk szintén folyadékban gazdag ételeket, mint a görögdinnye, eper és sárgadinnye. Egy pirítós vagy egy bagel is képes megemelni a vércukorszintet, miközben kíméletesek a gyomorhoz. Ha van elég erőnk hozzá, rántottát is készíthetünk, mivel a tojás tele van olyan tápanyagokkal, amelyek segíthetnek a szervezet helyreállításában.

(Fotó: medicalonline.hu)

Forrás: hazipatika.com