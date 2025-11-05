Kárpátalja őszi kincse: a szelídgesztenye

Az ősz Kárpátalján nemcsak a színpompás tájak és hűvös reggelek időszaka, hanem a „csendes vadászaté” is – a természet kincseinek gyűjtéséé. Az egyik legértékesebb őszi termés a szelídgesztenye (Castanea sativa), amelyet a helyiek ízletes csemegeként és értékes bevételi forrásként is nagy becsben tartanak.

Gazdasági érték és árak

Bár a szelídgesztenye nem számít elterjedt fafajnak Kárpátalján, az alacsonyabban fekvő területeken megtalálható. Sok falusi lakos számára a gesztenyeszedés szezonális jövedelmet jelent.

A piacokon 1 kilogramm szelídgesztenye ára általában 120 és 250 hrivnya között mozog, a mérettől, minőségtől és az eladási helytől függően.

A termést leggyakrabban az ungvári, munkácsi, beregszászi és az ilosvai piacokon kínálják, ahol a vásárlók többnyire a síkvidéki falvak erdeiből származó gesztenyéhez juthatnak hozzá. Egyre többen értékesítik a gyümölcsöt online felületeken, például az OLX-en is, gyakran „erdei” vagy „válogatott minőségű” megjelöléssel.

Hol terem a kárpátaljai gesztenye?

A gesztenyefa nem mindenhol őshonos, de néhány területen megtalálható:

Beregszász,

Nagyszőlős,

Huszt,

Ilosva,

Ungvár,

Nagyberezna.

A konyha kincse – mit készítenek belőle?

A kárpátaljai háziasszonyok az európai gasztronómia mintájára egyre gyakrabban használják a gesztenyét különféle ételekben.

A legnépszerűbb elkészítési mód a főzés vagy sütés, amely előtt a gesztenyét kereszt alakban bemetszik, hogy ne robbanjon szét, és könnyebben lehessen meghámozni.

A főtt gesztenyét gyakran kevés olajjal vagy vajjal fogyasztják, de igazi különlegességek is készülnek belőle:

gesztenyepüré és leves,

lekvár vagy krém,

töltelék húsokhoz (például pulykához),

kenyér és sütemény, gesztenyeliszt felhasználásával.

Nem véletlen, hogy a szelídgesztenyét sokan „kenyérfának” is nevezik, hiszen gyümölcse tápláló, édes és sokoldalúan felhasználható.

