Kárpátalja őszi kincse: a szelídgesztenye
Az ősz Kárpátalján nemcsak a színpompás tájak és hűvös reggelek időszaka, hanem a „csendes vadászaté” is – a természet kincseinek gyűjtéséé. Az egyik legértékesebb őszi termés a szelídgesztenye (Castanea sativa), amelyet a helyiek ízletes csemegeként és értékes bevételi forrásként is nagy becsben tartanak.
Gazdasági érték és árak
Bár a szelídgesztenye nem számít elterjedt fafajnak Kárpátalján, az alacsonyabban fekvő területeken megtalálható. Sok falusi lakos számára a gesztenyeszedés szezonális jövedelmet jelent.
A piacokon 1 kilogramm szelídgesztenye ára általában 120 és 250 hrivnya között mozog, a mérettől, minőségtől és az eladási helytől függően.
A termést leggyakrabban az ungvári, munkácsi, beregszászi és az ilosvai piacokon kínálják, ahol a vásárlók többnyire a síkvidéki falvak erdeiből származó gesztenyéhez juthatnak hozzá. Egyre többen értékesítik a gyümölcsöt online felületeken, például az OLX-en is, gyakran „erdei” vagy „válogatott minőségű” megjelöléssel.
Hol terem a kárpátaljai gesztenye?
A gesztenyefa nem mindenhol őshonos, de néhány területen megtalálható:
- Beregszász,
- Nagyszőlős,
- Huszt,
- Ilosva,
- Ungvár,
- Nagyberezna.
A konyha kincse – mit készítenek belőle?
A kárpátaljai háziasszonyok az európai gasztronómia mintájára egyre gyakrabban használják a gesztenyét különféle ételekben.
A legnépszerűbb elkészítési mód a főzés vagy sütés, amely előtt a gesztenyét kereszt alakban bemetszik, hogy ne robbanjon szét, és könnyebben lehessen meghámozni.
A főtt gesztenyét gyakran kevés olajjal vagy vajjal fogyasztják, de igazi különlegességek is készülnek belőle:
- gesztenyepüré és leves,
- lekvár vagy krém,
- töltelék húsokhoz (például pulykához),
- kenyér és sütemény, gesztenyeliszt felhasználásával.
Nem véletlen, hogy a szelídgesztenyét sokan „kenyérfának” is nevezik, hiszen gyümölcse tápláló, édes és sokoldalúan felhasználható.
Nyitókép forrása: klopotenko.com