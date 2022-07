Testképzavart okozhat a filtermánia

Egyre fiatalabbak, már a gyermekek körében is gyakran jelentkezik ingerültség és szorongás a közösségi média használatából fakadóan. Az ismétlődő rossz érzések talaján akár betegségek is kialakulhatnak. A kulcs az önismeret és a tudatosság lehetne, hogy megfelelően védekezzünk a negatív érzések ellen – véli a szakember.



Észre sem vesszük, milyen negatív hatással van ránk a közösségi médiahasználat nap mint nap – mondja Murányi Edina, gyermek és felnőtt kríziskezelő tréner, ESP pszichológus, oktató. Edinához sokan fordulnak pszichés, sőt, testi panaszokkal is, hiszen krízishelyzet nem csak az életet fenyegető helyzet lehet.

“A testképünket, az önbizalmunkat és a világba vetett bizalmunkat is kikezdi a közösségi média használata. Azt azonban kevesen tudják, hogy ezek a rossz érzések kihatnak az idegrendszerünkre is. A szorongás sokszor alváshiányt vált ki, ami gyengíti az immunrendszer működését, így akár betegségek is kialakulhatnak általa”