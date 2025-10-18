Két kárpátaljai falu a világ turisztikai élvonalában

Két kárpátaljai falu is bekerült a világ 52 legjobb vidéki turisztikai célpontja közé. Az ENSZ Turisztikai Világszervezet (UNWTO) által összeállított listában mostantól Alsókalocsa (Kolocsava) és Felsőszinevér (Szinyevirszka Poljana) is szerepel – írja a Mukachevo.net hírportál.

Az ünnepélyes bejelentésre az Ukrán Állami Turizmusfejlesztési Ügynökség tájékoztatása szerint Kínában, Hucsou városában került sor. Kiemelték, hogy mindkét település Kárpátalja turisztikai ékköve, a Szinevéri tengerszem közelében fekszik.

Az alsókalocsai önkormányzat vezetője, Vaszil Hudinec szerint ez az elismerés új turisztikai és testvér-települési lehetőségeket, befektetéseket hozhat a község számára. Alsókalocsát, mely színes fesztiváljaival és kulturális örökségének bemutatásával már eddig is sok látogatót vonzott, úgy is ismerik, mint a „tíz múzeum faluja”.

Felsőszinevér a közelben fekvő Szinevéri-tóval és egy medverezervátummal is büszkélkedhet. Az ide látogatók a vidék gasztronómiai hagyományait is megismerhetik. Különösen vonzó célpont a Vivcsarszkij Hutyir (Pásztortanya) kóstoló és bemutatóközpont, ahol a sajtkészítés titkaiba avatják be a turistákat.

Forrás: mukachevo.net

Nyitókép: karpaty.love