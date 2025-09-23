Ingyen látogathatók a kárpátaljai múzeumok szeptember 26-án

Szeptember 26-án, a turizmus napján több kárpátaljai múzeumba is ingyen léphetnek be a látogatók – tájékoztat a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás üdülőhelyekért felelős és turisztikai osztálya a Facebookon.

Az akcióban résztvevő múzeumok szeptember 26-án közép-európai idő szerint 13.00 és 16.00 óra között fogadják ingyenesen a látogatókat. A kezdeményezéshez csatlakozott:

az ungvári vármúzeum ,

, az ungvári skanzen ,

, a munkácsi vármúzeum ,

, a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum ,

, a Huszti Helytörténeti Múzeum.

A hivatal felhívja a figyelmet, hogy a turizmus napján megyénk nemzeti parkjai is ingyenesen látogathatók lesznek.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás üdülőhelyekért felelős és turisztikai osztálya

