Ingyen látogathatók a kárpátaljai múzeumok szeptember 26-án
Szeptember 26-án, a turizmus napján több kárpátaljai múzeumba is ingyen léphetnek be a látogatók – tájékoztat a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás üdülőhelyekért felelős és turisztikai osztálya a Facebookon.
Az akcióban résztvevő múzeumok szeptember 26-án közép-európai idő szerint 13.00 és 16.00 óra között fogadják ingyenesen a látogatókat. A kezdeményezéshez csatlakozott:
- az ungvári vármúzeum,
- az ungvári skanzen,
- a munkácsi vármúzeum,
- a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum,
- a Huszti Helytörténeti Múzeum.
A hivatal felhívja a figyelmet, hogy a turizmus napján megyénk nemzeti parkjai is ingyenesen látogathatók lesznek.
Forrás: Facebook/a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás üdülőhelyekért felelős és turisztikai osztálya
