10 hrivnyás emlékérme az USA függetlenségének 250. évfordulójára

Az Ukrán Nemzeti Bank ezüst emlékérmét mutatott be az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének kikiáltása 250. évfordulója alkalmából. A 10 hrivnya névértékű érme bemutatójára az Egyesült Államok ukrajnai nagykövetségének ünnepségén került sor.

Az intézmény közlése szerint a kibocsátással az Egyesült Államok és Ukrajna közötti hosszú távú partnerség, valamint a szabadság és a függetlenség közös értékei előtt kívánnak tisztelegni.

A 31,1 gramm tömegű ezüstérme előlapján az amerikai zászló stilizált részlete és a „Sok esztendőt!” (Mnohiji ljita!) felirat látható. Hátlapján a Szabadság-szobor és a kijevi Haza Anyácska-emlékmű jelenik meg egy közös, a szabadságot jelképező lánggal, körülöttük „A szabadság lángját nem lehet kioltani!” felirat ukrán és angol nyelven.

Az emlékérméből mindössze 3000 darab készült, és az Ukrán Nemzeti Bank numizmatikai webáruházában, valamint a hivatalos forgalmazó bankoknál lesz megvásárolható.

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