Ma van az Ukrán Nemzeti Rendőrség napja

Volodimir Zelenszkij az Ukrán Nemzeti Rendőrség napja alkalmából a rendőröknek, akik nap mint nap az ország biztonságáért dolgoznak. Az ukrán elnök kiemelte, hogy a rendőrség nemcsak a városok és települések közrendjének fenntartásában vesz részt, hanem a fegyveres erőkkel együtt a fronton is szolgálatot teljesít.

Mint fogalmazott, rendőrök ezrei látnak el feladatokat harci egységekben, a front menti településeken segítik a lakosságot, részt vesznek a civilek evakuálásában, a rakéta- és dróntámadások következményeinek felszámolásában, a háborús bűncselekmények dokumentálásában, valamint az aknamentesítésben.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a rendőrség a háborús feladatok mellett a mindennapi bűnüldöző munkát is végzi: bűncselekményeket derít fel, fellép a szervezett bűnözés, a kiberbűnözés, a kábítószer-kereskedelem és a különféle csalási módszerek ellen.

Az államfő szerint a rendőrök munkája gyakran életveszéllyel jár, ugyanakkor nélkülözhetetlen Ukrajna biztonságának fenntartásához.

Az Ukrán Nemzeti Rendőrség napját 2018 óta július 4-én ünneplik. A dátum arra emlékeztet, hogy 2015. július 4-én a kijevi Szófia téren letette esküjét az első járőrrendőri állomány, ezzel kezdetét vette az ukrán rendvédelmi szervek átfogó reformja.

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