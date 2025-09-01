Riportfilm a ferencvárosi Ukrán Udvar étteremről

A napokban tartalmas műsor jelent meg a Budapest IX. kerületében működő Ukrán Udvar étteremről az interneten. A Ráday utcában található vendéglőben a helyi önkormányzat által működtetett 9Tv stábja forgatott.

Az autentikus, ukrán népi atmoszférát idéző éttermet az intézmény munkatársa, a kárpátaljai származású Markó Emília mutatta be a nézőknek. Közben a szerkesztő-riporter meg is kóstolta a tradicionális ukrán konyha különlegességeit: a borscslevest, a burgonyával töltött főtt tésztát (vareniki), a céklás heringsalátát, vagyis a subát és a desszertként tálalt túrópogácsát (szirniki).

Természetesen szó esett az elmúlt évek ukrajnai történéseiről, és arról, milyen nehéz lelki teher a háború eseményeit távolról, aggódva követni.

A videó Ferencváros Televíziójának YouTube-csatornáján tekinthető meg.

Kárpátalja.ma