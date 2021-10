UNESCO-díjat nyert egy nagydobronyi fiatal kutató

Neves nemzetközi kitüntetésben részesült a nagydobronyi születésű Szanyi Szabolcs. A fiatal kutató jelenleg a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-. Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növényvédelmi Intézet adjunktusa, akinek kiemelt kutatási területe a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum és környéke, mivel szívügyének tekinti a régió természeti értékeinek megóvását.

Szanyi Szabolcs hírportálunknak elmondta, hogy vizsgálatainak középpontjában egy határon átnyúló, a Beregi-sík területét érintő bioszféra-rezervátum lehetséges kialakítási lehetőségeinek a vizsgálata áll.

„A természetvédelmi kutatási tevékenységeim középpontjában a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum és környéke, valamint Kárpátalja sík vidéki részeinek élőhelyvizsgálata áll, különböző rovarcsoportok közösség-ökológiai jellemzése által. A vizsgált területeim faunisztikai és konzervációbiológiai szempontból kiemelt jelentőséggel bírnak, ilyen irányú vizsgálatok azonban korábban vagy egyáltalán nem, vagy csak érintőlegesen folytak rajtuk. Annak ellenére, hogy az itt begyűjtött eredmények figyelemre méltóak, és a jövőben szakmailag megalapozhatják akár egy határon átnyúló biodiverzitás rezervátum létrehozását is” – fejtette ki az egyetemi adjunktus.

„Kárpátaljai születésűként mindig is foglalkoztatott a régió növény- és állatvilágának ismerete és megóvása. Ahhoz viszont, hogy a természeti értékeket megóvhassuk, fontos, hogy a kutatások során felhalmozott eredményeket megosszuk a szélesebb közönséggel is. A vezetésemmel létrehozott PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület éppen ezt a célt szolgálja, legfontosabb küldetésünknek tekintjük, hogy megismertessük a régióban élő lakossággal az őket körülvevő élővilágot. A jelenlegi személyes elismerés ismét egy mérföldkő, hiszen ennek segítségével közelebb kerülhetünk a fent említett élőhelyek megóvásához. Véleményem szerint fontos tennünk azért, hogy a jövőben is fennmaradjanak az ilyen gazdag biodiverzitással rendelkező területek”— hangsúlyozta a kutató.

Az UNESCO MAB Young Scientists Awards – Fiatal Tudósok Díját 1989 óta ítélik oda olyan 35 évnél fiatalabb kutatóknak, akik az ökológiai és fenntarthatósági kérdésekkel, természeti erőforrásokkal, ökoszisztémákkal és a biológiai sokféleséggel foglalkozó, széleskörű kutatásokat folytatnak. Idén 41 érvényes jelölést fogadtak el, akik közül nyolc – leginkább a fejlődő országokból származó – fiatal kutató kapta meg az elismerést. A nemzetközi díj értékét tovább emeli, hogy a 24 európai és észak-amerikai országot és 306 természetvédelmi területet magába foglaló régióból idén Szabolcs lett az egyetlen magyar díjazott, ezzel együtt a második magyar jelölt a díj fennállása óta, akit érdemesnek tartottak annak elnyerésére.

A díjazottakról az UNESCO MAB („Ember és Bioszféra”) Program Nemzetközi Koordinációs Bizottsága döntött. Az elismerés nyerteseinek listáját pedig a nigériai Abujában hirdették ki.

Nagy Nikolett

Kárpátalja.ma