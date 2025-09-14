1132 éves lett Ungvár

Ezen a hétvégén ünnepli fennállásának 1132. évfordulóját Ungvár.

Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője közleményében hangsúlyozta, hogy Ungvár nemcsak Kárpátalja szíve, hanem egyben „az ország legnyugatibb kapuja” is, amely biztonságot és otthont adott több tízezer embernek.

Az évforduló kapcsán kiemelte a város különleges hangulatát, amelyet a kávé, a friss péksütemény illata, a százéves hársfák árnyéka és a gazdag múlt tesz egyedivé. A város értékét azonban mindenekelőtt lakói jelentik, akik nap mint nap jobb hellyé formálják Ungvárt, és segítséget nyújtanak azoknak, akik itt keresnek menedéket.

Bileckij jókívánságait fejezte ki a helyieknek, békét és jólétet kívánva Ungvárnak az ünnep alkalmából.

Nyitókép: Szerhij Deniszenko

Kárpátalja.ma