70 éves mamutfenyő vonzza a turistákat a megyeközpontba

Húsz méteres magasságával büszkén emelkedik az Ungvári Nemzeti Egyetem botanikus kertjének többi növénye fölé egy 70 éves óriás mamutfenyő. A kert dísze valódi turistamágnes, sokan szeretnék megérinteni ezt az egyedülálló természeti csodát – írja a Holosz Karpat hírportál.

Az 1945-ben létrehozott ungvári botanikus kert 4,5 hektáron terül el. Több száz növényfajnak ad otthont, amelyek a világ minden kontinenséről származnak. A legtöbb látogatót mégis az óriás mamutfenyő vonzza.

Úgy tartják, hogy törzse titokzatos erőt sugároz, aminek megtapasztalására Ukrajna minden részéről érkeznek látogatók. A fával való találkozás sokak számára jelent feltöltődést, akik méretes ágai alatt állva közelebb kerülnek a természethez. A fenyő az évtizedek alatt a természet szépségének és ellenálló képességének szimbóluma lett.

„A mamutfenyő nemcsak gyűjteményünk legnagyobb fája, hanem a tudományos kutatás és a környezeti nevelés fontos kelléke is. Arra buzdítunk minden látogatót, hogy a legnagyobb tisztelettel kezelje ezt a természeti örökséget, mert élő tanúja vidékünk történelmének. Jelenléte régiónk különleges éghajlatát és florisztikai sokszínűségét hangsúlyozza”

– áll a botanikus kert igazgatóságának közleményében.

Az ungvári mamutfenyő kötelező célpont mindenki számára, aki kárpátaljai utazást tervez, vagy szülőföldjét szeretné jobban megismerni.

Kárpátalja.ma

Forrás: Holosz Karpat