Üzenetküldés a középkorban 

A középkori Európában az üzenetküldés jóval bonyolultabb és bizonytalanabb volt, mint napjainkban, hiszen sem egységes postaszolgálat, sem széles körben elterjedt írástudás nem állt az emberek rendelkezésére. A távkommunikáció ezért leggyakrabban szóbeli üzeneteken, írnokokon, utazó kereskedőkön vagy éppen postagalambokon keresztül valósult meg, miközben a titoktartás és a megbízhatóság állandó kihívást jelentett.

A középkori Európa lakosságának nagy része írástudatlan volt, ezért egy levél önálló megírása eleve lehetetlen feladatnak bizonyult – a legtöbb üzenetet éppen ezért szóban továbbították, felkért és beavatott hírnökök segítségével, akiknek minden szót pontosan meg kellett jegyezniük. Bár a szóbeli hagyományokra épülő társadalmak tagjai általában jobb memóriával rendelkeztek, mint a mai emberek, az ilyen kommunikáció így is magában hordozta a félreértések és a bizalmas információk kiszivárgásának veszélyét, hiszen a küldő kénytelen volt egy harmadik személyre bízni mondanivalóját.

Ha valaki mégis írásban szerette volna elküldeni üzenetét, annak még több akadállyal kellett szembenéznie: először is neki is meg kellett osztania legalább még egy személlyel – egy írnokkal – titkát, másrészt – amennyiben nem latinul akarta papírra vetni szavait – előfordulhatott, hogy az írnok nem a megfelelő nyelvjárásban rögzítette a kívánt szöveget. Emellett az írni-olvasni sokszor szintén nem tudó címzetteknek felolvasókat kellett szerezniük, ami tovább növelte annak kockázatát, hogy az üzenet tartalma megváltozik vagy szándékosan eltorzul. Az írásos kommunikáció ráadásul meglehetősen költségesnek számított, mivel a pergamen, majd később a lenpapír előállítása hosszadalmas és drága folyamat volt, ezért csak valóban fontos ügyekben készítettek leveleket, amelyeket rendszerint viaszpecséttel hitelesítettek.

Az elkészült levelek célba juttatása sem volt egyszerű feladat. A kevésbé sürgős küldeményeket gyakran utazó kereskedők vagy zarándokok vitték magukkal, míg a fontosabb üzeneteket lovas futárok szállították, akiknek rossz útviszonyokkal, szélsőséges időjárással, balesetekkel és útonállókkal is számolniuk kellett. Még a legkedvezőbb körülmények között is hetekbe telhetett, mire egy levél elérte címzettjét, ráadásul az uralkodók és főurak folyamatos utazásai miatt a futároknak gyakran több állomást is fel kellett keresniük.

A középkor egyik leggyorsabb üzenetközvetítő eszköze a postagalamb volt, amelynek alkalmazását a nyugat-európai államok feltehetően az araboktól vették át a keresztes hadjáratok idején. A galambok elsősorban ostromok során bizonyultak hasznosnak, hiszen rövid idő alatt tudtak kapcsolatot teremteni az elzárt városok és a külvilág között, bár a ragadozó madarak és az ellenséges íjászok miatt ez a módszer sem volt teljesen megbízható.

Forrás: mult-kor.hu

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