Ősz az Uzsoki Nemzeti Természetvédelmi Parkban

Az ősz varázslatos színekbe öltöztette az Uzsoki Nemzeti Természeti Park erdeit. A park munkatársai nap mint nap figyelemmel kísérik a természet változásait, dokumentálják az őszi időszak jellegzetességeit, és gondoskodnak az erdei ökoszisztémák megőrzéséről.

A szakemberek rendszeres terepmunkájuk során nemcsak tudományos megfigyeléseket végeznek, hanem megörökítik a Kárpátok őszi szépségét is. Munkájuk révén betekintést nyerhetünk a természet lenyűgöző átalakulásába: a sárguló lombok, a hűvös patakpartok és a hegyvidéki erdők különleges hangulatába.

A fotókat az Uzsoki Nemzeti Természeti Park terepi kutatócsoportjának munkatársai készítették.

Kárpátalja.ma