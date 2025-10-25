Vasárnap kezdődik a téli időszámítás

Október 26-án kezdődik a téli időszámítás, az órákat hivatalosan hajnali háromról két órára állítják át.

A legtöbb modern elektronikus eszköz, például okostelefonok és számítógépek, automatikusan átállítják az időt. Ne feledje azonban manuálisan átállítani a mechanikus órákat, és más, internethez nem csatlakozó eszközöket.

Az óraátállítás fő célja az áramfogyasztás csökkentése és a nappali fény hatékonyabb kihasználása. Ugyanakkor szakértők vitatják a gyakorlat szükségességét és az emberi egészségre gyakorolt hatását.

Ukrajnában 1996 óta állítják át az órákat az árammegtakarítás és a nappali órák meghosszabbítása érdekében. Minden év márciusában a nyári, októberében pedig a téli időszámítás veszi kezdetét.

