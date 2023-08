Véget ért a XIII. Jankovics Mária Alkotótábor I. turnusa Beregszászban

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tizenharmadik alkalommal szervezete meg a Jankovics Mária Alkotótábort kárpátaljai iskolás diákok számára, akik vonzódnak a képzőművészetek, festészet, szobrászat és rajz iránt. Az alkotótáborba való részvétel lehetőségével 22 művészpalánta élt, akikkel 6 szakképzett tanár foglalkozott, 10 gyakornok főiskolás hallgató és 1 egészségügyi ápoló segítségével.

A tábor során a gyerekek művészetek iránti készségét, az alábbi szakemberek fejlesztették: Kulin Ágnes, a tábor szakmai felelőse, a Révész Imre Társaság elnöke, id. Hidi Endre, szobrász, keramikus, Kovács Gyöngyi, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, beregszászi kézműves, Kutasi Csaba, a főiskola művészeti részlegének laboránsa és Néger Krisztina, a „PADIUN” Kárpátaljai Megyei Ifjúsági Tehetséggondozó-, fejlesztő Palota dekorációs, ajándéktárgy-készítő és formatervező szakkörvezető tanára, valamint Ruszin Noémi, festőművész.

A szaktanárok segítségével különböző tematikus foglalkozásokon vehettek részt a táborozók, ahol grafikai, festészeti és szobrászati tevékenységeket sajátíthattak el az év aktualitásaihoz igazodva. A 2023-as évben két neves magyar művésznek van évfordulója – Csontváry Kosztka Tivadar és Gulácsy Lajos –, akiknek a művészete és a látásmódja megelevenedett a foglalkozásokon, valamint az egyik leghíresebb pop-art művész, Roy Lichtenstein képi világa is beépült a programba. Továbbá ebben az évben van jubileuma Gustave Eiffelnek is, így az építészet is helyet kapott a programban. Emellett kísérleteket végeztek Louis Lumière halálának évfordulója kapcsán, valamint foglalkoztak a mozi történetével és camera obscurát készítettek.

A fakultatív foglalkozásokon pedig kézműves technikákat, origami készítést és korongozást sajátíthattak el a művészpalánták. A foglalkozásokat követően pedig egy-egy előadáson vehettek részt, amelyek szintén a 2023-as év érdekességeire és jubileumaira reflektáltak.

Az előadások keretein belül Temető Ádám Samuel Morsé 1883-ban mutatta be a morzékódot használó távírógépét c. előadása kötötte le a fiatalokat. Kovács Gyöngyitől a 170 éve született Csontváry Kosztka Tivadarról hallgathattak meg előadást. Kulin Ágnes A Lumiere testvérek a filmkészítés úttörői címmel tartott előadást. Ruszin Noémi Roy Liechtenstein művészetéről és a képregényekben talált inspirációiról mesélt a fiataloknak. Kutasi Csaba pedig az építészet világába kalauzolta el az ifjú művészpalántákat, aki Gustave Eiffel, az Eiffel torony építője c. előadásában mutatta be a művész munkásságát.

A tábor 2023. augusztus 11-én tradicionálisan ünnepélyes zárással ért véget, melyen kiállításra kerültek a héten készült munkák. Ezután a diákok, a főiskola átriumában, a néhány nap alatt tanultakból rendezett fergeteges vetélkedőn vettek részt.

A XIII. Jankovics Mária Alkotótábor I. turnusának megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Váradi Natália, programszervező

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány