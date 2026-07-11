XVII. századi sírra bukkantak az Ungvári vár területén

A 17. század második felére datálható emberi sírra bukkantak a régészek az Ungvári vár területén végzett ásatások során. A vártemplom romjainál feltárt temetkezés mellett vallási tárgyakat is találtak.

A feltárásról Volodimir Mojzsesz vezető régész számolt be. Elmondása szerint az ásatási szezon rendszerint áprilistól októberig tart, az idei kutatások középpontjában a vártemplom romjai állnak. A munkálatok során egy emberi csontváz került elő, amely részben az épület alapfala alá nyúlik.

A szakember szerint a rétegtani viszonyok alapján a temetkezés a templom később épített alapozása előtt keletkezhetett, ami arra utal, hogy a sír korábbi, mint az épület jelenleg feltárt része.

Az expedíció egyik résztvevője, Katyerina Tilisevszka elmondta, hogy jelenleg a csontváz feltárása és dokumentálása zajlik. A régészek gondosan megtisztítják és rögzítik a csontok pontos helyzetét. A maradványok mellett egy keresztet és egy rózsafüzért is találtak.

A kutatók szerint ezek a leletek fontos információkkal szolgálnak az egykori lakosság vallási szokásairól és temetkezési hagyományairól. A kereszt típusa alapján a lelet korának meghatározása is pontosítható, emellett a feltárás a régészhallgatók számára is értékes szakmai tapasztalatot jelent.

A feltárt csontvázat a következő időszakban antropológiai vizsgálatnak vetik alá, amelynek célja az elhunyt nemének és életkorának meghatározása.

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