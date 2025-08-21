Záróprogram a szülők részvételével a Szelíd Lovas Népfőiskolán

Szülői programmal zárult a nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskolán zajló sportfoglalkozás.

Augusztus 20-án az esti órákban azon gyerekek és szüleik vettek részt az eseményen, akik hűségesen látogatták a mögöttünk lévő tanév folyamán a foglalkozásokat. Margitics Erik és Ildikó üdvözölték az egybegyűlteket. Videókon mutatták be, hogy milyen munka zajlott itt az elmúlt hónapokban. A gyerekek hatalmas fejlődésen mentek keresztül. A program a Nemzeti Tehetség Program pályázatának köszönhetően valósulhatott meg.

A lelkes résztvevők 24 alkalmas foglalkozáson vehettek részt, szigorúan meghatározott program szerint. A cél az volt, hogy a gyerekek tehetsége fejlődjön, közelebbről megismerjék a lovakat, gyakorolják a magyar nyelv használatát, és igazi kis csapattá kovácsolódjanak.

A záróeseményen a szülők megosztották gondolataikat a foglalkozásokkal kapcsolatban. Beszámoltak arról, hogy gyermekeik sokkal nyitottabbak, bátrabbak lettek, örömmel várták a szombati napokat, amikor ellátogathattak a népfőiskolára. Volt olyan gyermek, aki nagyon zárkózott volt, félt az állatoktól, ám a rendszeres lovasfoglalkozásoknak köszönhetően megnyílt a külvilág felé, és az áprilisban megszervezett majálison már a lovon mutatott be állógyakorlatot. Egy másik édesanya arról számolt be, hogy gyermekének a lovardában zajló munka hatására életcélja az lett, hogy maga is farmtulajdonos legyen, és lovakkal foglalkozzon.

Míg a szülők megosztották gondolataikat egymással, a gyermekek élvezhették a lovak társaságát. Az esemény finom falatozással és kötetlen beszélgetéssel zárult.

