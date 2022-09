Zelenszkij korábbi sajtótitkárának memoárjából készül tévésorozat

Televíziós minisorozat készül Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi sajtótitkárának The Fight of Our Lives (Életünk harca) című memoárjából – számolt be róla a deadline.com hollywoodi hírportál szerdán.

Julija Mendel visszaemlékezéseinek jogait a Jeff Wachtel által a közelmúltban alapított Future Shack Entertainment szerezte meg.

Az ukrán újságíró Zelenszkij 2019. májusi beiktatása után csatlakozott az elnök stábjához sajtótitkárként, és 2021 júliusáig töltötte be a posztot.

The Fight of Our Lives: My Time with Zelenskyy, Ukraine’s Battle for Democracy, and What It Means for the World (Életünk harca: Időm Zelenszkijjel, Ukrajna harca a demokráciáért és amit ez a világnak jelent) című memoárja szeptember 13-án jelent meg.

A könyvben felidézi, hogyan vált Zelenszkij népszerű színészből elnökké.

Beszámol a 2022-es orosz inváziót megelőző két év kulcsfontosságú eseményeiről, mások mellett a Zelenszkij és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti találkozókról, amelyeken ő is részt vett, és a Donald Trump amerikai elnök és Zelenszkij közötti telefonbeszélgetésekről is.

Mendel, akinek vőlegénye a fronton harcol, Ukrajna háborús életéről is ír a könyvben.

Az USA Network és a UCP korábbi főnöke, Jeff Wachtel azért hozta létre a Future Shack Entertaniment produkciós céget, hogy a globális közönség számára fejlesszen és társfinanszírozzon műsorokat. Mendel memoárjából a tervek szerint korlátozott epizódszámú sorozatot készítenek.

Forrás: MTI