„Zene gyertyafényben” – koncert Munkácson

„Zene gyertyafényben” címmel különleges koncertet tartottak Munkácson november 6-án, amelyet Ludovico Einaudi és Yann Tiersen zeneszerzők munkásságának szenteltek.

A hangverseny során a közönség több száz gyertya fényében élvezhette a világhírű komponisták műveit. Einaudi zenéje a maga lírai mélységével, Tiersen dallamai pedig finom minimalizmusukkal töltötték meg a termet.

A koncert egyedülálló lehetőséget kínált a hallgatóknak, hogy elmerüljenek a nyugalom és harmónia világában, és átéljék a szavak nélküli zene erejét.

Kárpátalja.ma