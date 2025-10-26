2700 éves asszír pecséttöredék került elő Jeruzsálemben

Jeruzsálemi régészek rendkívüli felfedezést tettek: egy 2700 éves, asszír ékírásos kerámiatöredékre bukkantak a Templom-hegy nyugati oldalában.

A leletet az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) kutatói fedezték fel a hegy nyugati falának közelében. A mindössze 2,5 centiméteres agyagdarab egykor egy királyi levél pecsétje lehetett, amelyet közvetlenül az Asszír Birodalomból küldtek Jeruzsálembe.

A felfedezés pillanata

Moria Cohen kutató így emlékezett vissza a felfedezés pillanatára: „Éppen a földet szitáltam, amikor egy különös mintájú cserépdarab akadt a kezembe. Először egy egyszerű dísznek hittem, de aztán megláttam az ékírásos feliratot – és felsikoltottam. Megható volt belegondolni, hogy 2700 év után én voltam az első, aki megérinthette ezt a különleges darabot.”

Királyi üzenet az Asszír Birodalomból

A szakértők szerint a töredék egy királyi pecsét része lehetett, amellyel a hivatalos dokumentumokat hitelesítették. A felirat megemlít egy szekértisztet – az asszír adminisztráció egyik magas rangú tisztviselőjét – és az év hónap első napját (ez utóbbit valószínűleg fizetési határidőként).

A petrográfiai elemzés kimutatta, hogy az agyag, amiből a kerámia készült, nem helyi eredetű. Összetétele alapján a Tigris-medence vidékén készíthették a nem mindennapi darabot. Ez a konklúzió egyértelművé tette a szakértők számára, hogy a pecsét az Asszír Birodalom területén jött létre, ahonnan Jeruzsálembe küldték.

Jeruzsálem jelentősége

„Ennek az apró agyagdarabnak hatalmas történelmi jelentősége van” – nyilatkozta Dr. Silberstein, az ásatás egyik kutatója. „Ez ugyanis az első közvetlen írásos bizonyítékunk az Asszír Birodalom és a Júdai Királyság közötti diplomáciai kapcsolatra. A lelet tehát új fényt vet Júda szerepére a Közel-Kelet geopolitikai hálózatában.”

A múlt üzenete

A felfedezés azt bizonyítja, hogy Jeruzsálem már a Kr. e. 7. században sem egy elszigetelt erőd, hanem a nemzetközi diplomácia és kereskedelem aktív központja volt. „Ez a kis kerámiadarab újraírja a város történetének egy fejezetét” – fogalmaztak a kutatók. A 2700 éves pecsét tehát napjainkban is sok újat tud mesélni.

Forrás: mult-kor.hu

Nyitókép: A jeruzsálemi Templom-hegy. Forrás: Wikipédia / Andrew Shiva / CC BY-SA 4.0