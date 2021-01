57 évvel ezelőtt indult el a Delta

1964. január 31-én került először adásba a leghíresebb magyar tudományos ismeretterjesztő műsor.

A Delta alapkoncepciója a műsor kezdetétől az volt, hogy a legfrissebb tudományos eredményeket, és technikai vívmányokat bemutassa a nézőknek. Kezdetben egy rövid ideig Lénárd Judit volt a Delta műsorvezetője.

Kudlik Júlia 1965-től vette át a műsorvezetést, nevével szinte egybeforrt a Delta. 1996-ig, több mint 30 évig vezette a műsort. Kudlik Júlia több mint negyven éven át volt a Magyar Televízió meghatározó alakja. A Delta mellett több Táncdalfesztiválnak és számos népzenei vetélkedőnek is házigazdája volt. A kilencvenes években a Juli Sulival meghonosította a főzős és életmódműsorok műfaját Magyarországon. Feltűnt a Szeszélyes évszakokban és egyéb szórakoztató produkciókban is, de olyan közhasznú műsorokat is vezetett, mint az Állatok védelmében vagy a Gazdit keresünk.

Emlékezetes a Delta főcíme is, amire még ma is biztosan sokan emlékeznek. Ebben látható egy deltaszárnyú brit bombázó, egy alacsonyan elhúzó MiG-19-es, a Himalájáról készített légifelvételek, az Antarktiszon hóban gázoló felfedezők, és lánctalpasok, vulkánkitörés.

A zenét a holland Tom Dissevelt és Kid Baltan szerezte 1957-ben a Song of the Second Moon-t (A második hold dala). Ők a hatvanas évek elektronikus zenéjének úttörői voltak, speciális hangeffektusokkal tarkított számaik igazán forradalmiak voltak. Az alábbi videóban az MTVA Archívumnak köszönhetően minden eddiginél jobb hangminőséggel hallgathatja meg az ismerős dallamot.

A Delta másik meghatározó alakja Várhelyi Tamás főszerkesztő volt, aki 1967-től 1994-ig irányította a műsor elkészültét.

A Delta a Magyar Televízió egyik legnézettebb műsora volt. Mindig törekedtek benne arra is, hogy a nemzetközi újdonságok mellett a magyar eredményeket is bemutassák.

1976-tól az egyik első műsor a Delta volt, 2001-től Delta 2000 néven újraindult. Végül a műsor 2012-ben szűnt meg. Összesen több mint 1500 adást élt meg a sorozat.

Ma már megszámlálhatatlan nemzetközi ismeretterjesztő csatornát nézhetnek az emberek a tévében. Számtalan forrásból értesülhetünk a tudományos eredményekről, vagy a természet szépségeiről. Azonban az is fontos, hogy ezeket a dolgokat a magyar valóságban is elhelyezzék, valamint a hazai fontos eseményeket is bemutassák a nézőknek.

Ezért is fontos, hogy ma már önálló kulturális, oktatási és ismeretterjesztő csatornája is van a magyar közmédiának. Az M5 és a hazai készítésű tudományos műsorok, természetfilmek fontos szerepet játszanak a tudomány-népszerűsítésben.

Forrás: hirado.hu