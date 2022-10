A folsav újabb lehetséges hatására derült fény

A folsav eddig ismert kedvező élettani hatásai mellé egy újabb is csatlakozhat, amennyiben kutatóknak sikerül minden kétséget kizáróan bizonyítaniuk, hogy a folsav szedése összefüggésbe hozható az öngyilkosság kockázatának csökkenésével. Erre utalnak ugyanis egy új tanulmány eredményei.

Az öngyilkosság a világ számos országában a vezető halálozási okok közé tartozik: az Egyesült Államokban például 2020-ban több mint 45 ezer ember dobta el magától az életet. Amint arról témával foglalkozó cikkében a MedicalXpress is ír: az öngyilkosság kockázatának csökkentésére számos kezelési mód és stratégia létezik – amennyiben az érintettek nyitottak és mernek szakemberhez fordulni – a pszichoterápiától kezdve a kortárs támogató csoportok nyújtotta segítségen át a gyógyszeres kezelési módokig. A Chicagói Egyetem kutatóinak a JAMA Psychiatry című szaklapban nemrégiben publikált tanulmánya egy potenciális, jövőbeli kezelési stratégia lehetőségét is felcsillantja.

A kutatók több mint 866 ezer beteg egészségbiztosítási kárigényhez csatolt adatait elemezték, mégpedig kimondottan a máig vitatott hatású folsavkezelés – vagyis a folsavtartalmú táplálékkiegészítő készítmények szedése – és az öngyilkossági kísérletek kockázata közötti kapcsolatra fókuszálva. Azt találták, hogy azok körében, akik folsavtartalmú készítményt váltottak ki, 44 százalékkal csökkent az öngyilkossági kísérletek és a befejezett öngyilkosságok aránya.

Az előzmények is figyelemre méltóak

“Nem kerül sokba és recept nélkül is hozzájuthatunk: a folsav potenciálisan több tízezer életet menthet meg” – idézte a MedicalXpress Robert Gibbonst, a Chicagói Egyetem biostatisztika és orvos professzorát, a tanulmány vezető szerzőjét, akit évek óta foglalkoztat ez a téma. Egy korábbi tanulmány során kutatócsoportja 922 különböző gyógyszer hatása és az öngyilkosság kockázata közötti összefüggéseket vizsgálta. Az eredmények alapján a folsavat összefüggésbe hozták az öngyilkosság kockázatának csökkenésével. A vizsgálatot nehezítette, hogy a résztvevők közül sokan több gyógyszert is szedtek egy időben, amelyek együttesen más hatást fejthetnek ki, mint külön-külön. A feltárt kapcsolat megerősítésére az új tanulmányban Gibbons és csapata számos lehetséges zavaró tényezőt is figyelembe vett, például az életkort, a biológiai nemet, a különféle fizikai és mentális problémákat, valamint a központi idegrendszerre ható gyógyszerek hatását.

Megállapították, hogy minél hosszabb ideig szedtek a résztvevők folsavat, annál kisebb volt az öngyilkosság kockázata: ez minden hónapban további 5 százalékkal csökkent a kétéves követési időszak alatt. Mivel a szerzőkben felmerült, hogy talán azok körében is hasonló tendencia figyelhető meg, akik vitamintartalmú étrend-kiegészítőket szednek, egy másik elemzést is elvégeztek, ezúttal a B12-vitaminnal. A folsavval ellentétben azonban a B12-vitamin és az öngyilkossági kockázat csökkenése között nem találtak kapcsolatot.

Noha az eredmények biztatóak, Gibbons és szerzőtársai egyelőre nem tudták bizonyítani a folsavszedés és az öngyilkosság kockázata közötti ok-okozati összefüggést. Ahhoz, hogy ezt megerősítsék, egy nagyszabású, randomizált, kontrollált vizsgálatba fogtak.

Szükségünk van rá, de csak mértékkel

A folsav szervezetünk számára nélkülözhetetlen, vízben oldódó vitamin, amely fontos szerepet játszik egyebek mellett a vérképzésben, a gyomor-bélrendszer egészséges működésében és az aminosavak anyagcseréjében. Éppen ezért fontos, hogy senkinél ne alakuljon ki hiányállapot. Folsavtartalmú étrend-kiegészítő készítményekkel történő pótlása ugyanakkor csak szakember javaslatára, orvosi kivizsgálást és konzultációt követően ajánlott. Ellenőrizetlenül és tetszőleges mennyiségben a vélt egészségügyi előnyök reményében senki ne szedjen folsavat.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: Pixabay