A Rákóczi-főiskola oktatói gárdája docensekkel bővült

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának Minősítő Bizottsága döntést hozott a tudományos fokozatok és címek odaítéléséről 2024. december 10-én. Ennek eredményeként a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola négy oktatója – Dr. Kohut Erzsébet, Dr. Andrik Éva, Dr. Hnatik Katalin és Dr. Csonka Tetjana – docensi címet szerzett.

Ukrajnában a docensi cím elnyeréséhez a pályázónak több feltételnek is meg kell felelnie: rendelkeznie kell doktori (PhD) vagy kandidátusi fokozattal, legalább középfokú (B2 szintű) idegen nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvtudással, valamint legalább öt év felsőoktatási szakmai tapasztalattal. Emellett szükséges, hogy a jelölt önálló tudományos eredményeket mutasson fel, elismert publikációkkal rendelkezzen az adott szakterületen, és olyan tanulmányt is publikáljon, amelyet a doktori védés óta Scopus vagy Web of Science (WoS) adatbázisokban indexált folyóiratban közöltek. További elvárás a rendszeres részvétel hazai és nemzetközi pedagógiai, szakmai továbbképzéseken kiegészülve nemzetközi mobilitással. A cím megszerzésének feltétele egy nyilvános bemutató előadás megtartása az adott intézményben.

Az oktatók teljesítették az előírt követelményeket, és Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának 1721. számú rendelete alapján docensi címet kaptak. Eredményes munkájuknak köszönhetően mostantól hivatalosan is docensként folytatják tevékenységüket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az oktatók a docensi oklevelüket a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsának soron következő ülésén vehették át február 12-én.

Kohut Erzsébet a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Doktori Iskolájában szerzett PhD-fokozatot 2013-ban, disszertációjának témája pedig A Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb. és a Leucojum aestivum L. kárpátaljai természetes állományainak felmérése és in vitro szaporítása. Kutatási területei közé tartozik a botanika, flórakutatás, természetvédelem és környezeti nevelés, melyekben jelentős tudományos eredményeket ért el. Szakmai pályafutása során négy monográfiát jegyzett, és számos jelent meg nemzetközi adatbázisokban indexált tanulmányok, ukrajnai szakfolyóiratok és módszertani kiadványok formájában. Több mint hetven tudományos cikk szerzője vagy társszerzője, emellett aktív résztvevője több nemzetközi kutatási projektnek. Kohut Erzsébet nemcsak a tudományos kutatásban, hanem a tehetséggondozásban is kiemelkedő szerepet vállal. 2003 óta a Rákóczi-főiskola Biológia és Kémia Tanszékének oktatója, 2020-tól annak vezetője. Alapítója és főszervezője a Kárpátaljai Természetvédelmi és Természetismereti Táboroknak, a Margittai Antal Biológiavetélkedőnek, valamint meghatározó szakmai vezetője a „GENIUS” tehetséggondozó program biológia tantárgyi moduljának. Emellett rendszeresen szervez tudományos konferenciákat, főiskolai ismeretterjesztő rendezvényeket és tematikus terepgyakorlatokat, melyek hozzájárulnak a fiatal kutatók és diákok szakmai fejlődéséhez. Tehetséggondozói munkásságát a Magyar Természettudományi Társulat is elismerte, amely 2021-ben Bugát Pál – Szentágothai János emlékéremmel tüntette ki kiemelkedő szakmai tevékenységéért. A kárpátaljai kertészmérnökképzésben és a középiskolai környezeti nevelés terén végzett kiemelkedő oktatómunkájáért 2016-ban Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki.

Andrik Éva 2004-ben szerezte meg a biológia tudományok kandidátusa fokozatot az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia M. M. Hryshko Nemzeti Botanikus Kert kijevi intézetében. Kutatási területei közé tartozik a botanika, a növényökológia, a populációbiológia és a mikológia. Disszertációjában a kockás liliom (Fritillaria meleagris L.) biológiai és ökológiai jellemzőit vizsgálta a Kárpátaljai-alföldön, kiemelve a faj természetvédelmi szempontjait. Munkássága azóta is kiemelkedő a régió növényvilágának feltárásában: több mint száz tudományos publikáció, öt monográfia, két nemzetközi (WoS és Scopus indexált) tanulmány, valamint számos ukrajnai szakfolyóiratban megjelent cikke tanúskodik szakmai pályájáról. A Fodor István Kutatóközpont tudományos munkatársaként jelentős szerepet vállalt a Kárpátalján terjedő invazív növényfajok azonosításában és elterjedésük nyomon követésében. A Biológia és Kémia Tanszéken működő Tudományos Herbárium kurátora, amely Kárpátalja és a régió botanikai kutatásainak meghatározó bázisa. Andrik Éva nemcsak kutatóként, hanem tudományos szervezőként is aktív: számos nemzetközi konferencia lebonyolításában játszott kulcsszerepet, többek között a Margittai Antal születésének 130., valamint Vágner Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett eseményeken.

Hnatik Katalin a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol – magyar szakján kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. 2021-ben szerzett PhD-fokozatot a Munkácsi Állami Egyetemen neveléstudományok területen. Disszertációjának témája: A leendő idegennyelv-tanárok szakmai potenciáljának fejlesztése a szakmai felkészítés során. (Розвиток професійного потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки). Kutatási területéhez tartozik az angol nyelv tanításának módszerei, a magyar mint idegen nyelv oktatásának módszerei, a jövőbeli angol szakos hallgatók szakmai identitásának kialakítása. 2017-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátajai Magyar Főiskola Filológia Tanszék Angol Tanszéki csoportjának oktatója. 2016-tól a Rákóczi-főiskola ECL Nyelvvizsgaközpontjának vizsgafogadó tanára. Ezen kívül részt vesz a KMPSZ által rendezett tantárgyi vetélkedők tesztjeinek összeállításában angol nyelvből. 2018-ban a Collegium Talentum program ösztöndíjasa. Több WoS / Scopus adatbázisban indexált tanulmány, számos B kategóriás ukrajnai szakfolyóiratban megjelent publikáció szerzője és társszerzője.

Csonka Tetjana 2007-ben szerzett filológia tudományok kandidátusa fokozatot a Ternopoli Volodimir Hnatyuk Nemzeti Pedagógiai Egyetemen. Disszertációjának témája A szerző – hős – olvasó párbeszéde V. Nabokov műveiben (Діалог „автор- герой- читач” у творчості В. Набокова). Kutatási területéhez tartozik a modern ukrán irodalom, irodalomelmélet, oktatási módszertan, komparatisztika. Több mint 50 tanulmány szerzője, amelyek Ukrajnában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában jelentek meg. Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék Ukrán Tanszéki Csoportjának docenseként tevékenykedik. A Rákóczi-főiskolán egy aktív színjátszókört működtet, amely lehetőséget biztosít a diákok számára kreativitásuk kibontakoztatására és színpadi készségeik fejlesztésére.

Pallay Katalin

