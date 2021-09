Bemutatta az Apple legújabb fejlesztéseit

Bemutatta szeptember 14-én az Apple legújabb fejlesztéseit Tim Cook ügyvezető igazgató a cég kaliforniai központjában. Sajtóbeszámolók szerint az új iPhone 13-as modellek mellett legújabb generációs okosóráját is bemutatja az Apple. Cikkünk frissül.

Az új iPhone 13-as sorozatot Tim Cook, az Apple vezérigazgatója mutatja be a cég kaliforniai Cupertinóban található központjában.

A legújabb iPad-ot az A13 Bionic chiprendszer működteti. Tizenkét megapixeles előlapi kamerával és Center Stage funkcióval rendelkezik. Az A13 bionic chip segítségével 20 százalékkal gyorsabban működik a processzora, mint az elődjéé – jelentette be Tim Cook. Érdekesség, hogy a cégvezető szerint az új iPad az első generációs Apple Pencil-lel működik, az újabbal viszont nem. Az új, 64 gigabájtos iPad kezdő ára 329 dollár lesz az Egyesült Államokban.

Az iPad minit az USB-C port és az 5G-s modem mindenképpen erőssé teszi. Hátlapi kamerája 12 megapixeles szenzor f/18 rekeszértékkel és fókuszpixelekkel, True Tone vakuval, intelligens HDR-rel és mindez 4K videofelvételekre is képessé teszi. A mini notebook új hangszórórendszert is kapott. Ennek a terméknek az induló ára nettó 499 dollár lesz.

Cook bemutatta az Apple Watch karórák 7. generációját. Az okosóra nagyon hasonlít az előző sorozatra, viszont annál sokkal nagyobb, elnyújtott kijelzőt kapott, ezáltal a fényereje is 70 százalékkal megnőtt – mondta Cook.

Az új watchOS operációs rendszernek köszönhetően sokkal hatékonyabban lehet szöveget írni az iWatch karóránkon. Immár teljes billenytűzuettel és új szövegbeviteli módszerekkel is frissült az okosóra. Az előző sorozathoz képest strapabíróbb is. IP6X porállóság, továbbra is úszásálló.

Akkumulátorának üzemideje 18 óra, ráadásul a készüléket 30 százalékkal gyorsabban tölthetjük fel az USB-C gyorstöltő kábelen keresztül. Az Apple Watch hetedik generációja öt új színben kerül forgalomba, kezdő ára 399 dollár lesz az USA-ban.

Forrás: hirado.hu