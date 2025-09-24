Történelmi tárgyú előadás Ungváron

Holnap, szeptember 25-én tart előadást Balogh Béla történész az Ungvári Hungarológiai Központban (Vár u. 12.). A prezentáció témája a X. századi tiszasalamoni Petersen Y-típusú kétélű egyenes kard.

Tiszasalamon határában 1872 és 1880 között tárták fel azt a honfoglalás kori lovas sírt, amelyben lószerszámok és nyílhegyek mellett egy viszonylag jó állapotban lévő kétélű kardot is találtak. Erről a különleges történelmi tárgyról tudhatnak meg többet az előadás hallgatói.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Balogh Béla