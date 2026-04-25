Bemutatta új mesterséges intelligencia-modelljét a kínai DeepSeek

A kínai DeepSeek vállalat pénteken bemutatta legújabb, V4 elnevezésű mesterségesintelligencia-modelljének előzetes verzióit, miközben fokozódik a verseny a kínai és az amerikai technológiai cégek között.

A vállalat közlése szerint a V4 jelentős előrelépést hoz a tudás, a következtetési képességek és az autonóm feladatvégrehajtás terén.

A fejlesztést a szakma kiemelt figyelemmel kíséri, különösen az olyan amerikai modellekkel való összevetés miatt, mint a ChatGPT, a Claude vagy a Gemini. A DeepSeek saját mérései szerint a V4 Pro Max teljesítménye, egyes összehasonlító tesztekben, meghaladja a GPT-5.2 és a Gemini 3.0-Pro szintjét, ugyanakkor némileg elmarad a fejlettebb változatoktól.

Elemzők szerint a modell versenyképes lehet a nemzetközi piacon, ugyanakkor még független értékelések kellenek a végleges következtetésekhez. A Omdia vezető elemzője szerint a V4 erős kihívója lehet az amerikai fejlesztéseknek.

A korábbi, R1 modell 2025 elején keltett figyelmet költséghatékonyságával. Más szakértők szerint a V4 fontos fejlesztés, de nem feltétlenül jelent akkora áttörést.

A technológiai versenyt tovább élezik azok a vádak, amelyek szerint kínai fejlesztők amerikai modellek eredményeit használják fel. Az Anthropic és az OpenAI ezt korábban kifogásolta, amit a kínai fél visszautasított.

A DeepSeek modelljei nyílt forráskódú megközelítést alkalmaznak, lehetővé téve a fejlesztők számára a technológia módosítását és továbbfejlesztését. A V4 modellek emellett jelentősen nagyobb mennyiségű szöveget képesek egyszerre feldolgozni és figyelembe venni, akár több száz oldalnyit is, amely lényegesen meghaladja az előző generáció kapacitását.

