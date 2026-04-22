Egy „szökött földrajzos” visszatérése – inspiráló előadás a Rákóczi Egyetemen

A Föld napjához kapcsolódva különleges hangulatú és rendhagyó előadásra került sor április 22-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Földrajz és Turizmus Tanszékén. Az Egy szökött földrajzos visszatérése című eseményen Kinárov Krisztián, egykori hallgató, ma már gyakorló tanár és szoftverfejlesztő osztotta meg élményeit és életútját a hallgatósággal.

Az előadó története már önmagában is figyelemfelkeltő: geográfusként indult, majd a geoinformatika és az IT világa felé sodródott, végül mégis visszatért a földrajzhoz – immár pedagógusként. Mint elmondta, bár egy időre „elszökött” a szakmától, a földrajzi szemlélet végigkísérte életét és munkáját. Sőt, még szoftverfejlesztőként is számos projektjében megjelentek a földrajzi és meteorológiai összefüggések.

Az előadás középpontjában azonban nem csupán a szakmai pálya állt, hanem az utazás, mint életformáló élmény.

Kinárov hangsúlyozta: a földrajz nemcsak tantárgy, hanem egyfajta látásmód, amely kíváncsiságra és felfedezésre ösztönöz.

A hallgatóság különösen élvezte a színes, gyakran humoros történeteket. Az egyik legemlékezetesebb élmény a Tisza mentén szervezett PET Kupa volt, ahol csapatával hulladékból épített hajóval eveztek, miközben tonnaszámra gyűjtötték a folyóba került szemetet. Az akció nemcsak környezetvédelmi szempontból volt jelentős, hanem közösségi élményként is maradandó nyomot hagyott.

Szintén nagy érdeklődést váltott ki a Kárpátokban tett extrém túra bemutatása, amely során a résztvevők komoly fizikai és mentális kihívásokkal szembesültek. A kedvezőtlen időjárás, a hiányos felszerelés és a váratlan balesetek ellenére a csapat kitartott – bár nem mindenki jutott el a végéig.

Az előadás egyik legkülönlegesebb része a csernobili zónában tett látogatásról szólt. A hallgatók betekintést nyerhettek az elhagyatott városok világába, a sugárzás mindennapi jelenlétébe, valamint abba, hogyan veszi vissza a természet az ember által hátrahagyott területeket. Az előadó személyes tapasztalatokon keresztül mutatta be a térség sajátos hangulatát és történelmi jelentőségét.

Végezetül egy ritka barlangász expedícióról is szó esett, ahol a résztvevők több napot töltöttek a föld alatt, extrém körülmények között. A történetek nemcsak izgalmasak, hanem tanulságosak is voltak: rávilágítottak a felkészültség, az együttműködés és a kitartás fontosságára.

Az esemény végén a szervezők arra biztatták a hallgatókat, hogy merjenek kilépni a komfortzónájukból, utazzanak, tapasztaljanak, és használják a földrajz adta lehetőségeket a világ megismerésére.

A rendezvény nemcsak inspiráló volt, hanem megerősítette: a földrajz élő tudomány, amely túlmutat a tantermeken, és az élet számos területén jelen van.

Kárpátalja.ma

