Csernicskó István az MTA200 jubileumi konferenciáján

A Magyar Tudományos Akadémia fennállásának 200. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi programsorozat záró eseményeinek egyik kiemelkedő rendezvényére került sor november 4-én Budapesten, az MTA székházának Dísztermében. A Hatóerők és szövetségek című rangos tudományos konferencián a határon túli magyar tudományosságot Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja képviselte, aki a rendezvény nyitó tudományos előadását tartotta.

A Magyar Tudomány Ünnepe keretében megrendezett konferenciát Kecskeméti Gábor akadémikus, az MTA főtitkára, az MTA200 Elnökségi Bizottság elnöke nyitotta meg. A rendezvényen az Akadémia tudományos osztályainak és területi bizottságainak képviselői mutatták be szakterületük kiemelkedő eredményeit, valamint a tudományos együttműködések jelentőségét.

A Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság képviseletében Csernicskó István Egy jog – sokféle út: A kisebbségi oktatás nyelvének változó modelljei Európában címmel tartott előadást. A Rákóczi Egyetem rektora egy átfogó, 22 európai országra kiterjedő összehasonlító nyelvpolitikai kutatás eredményeire támaszkodva mutatta be, milyen eltérő jogi és oktatáspolitikai megoldások léteznek Európában a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatásának biztosítására.

Előadásának középpontjában az a kérdés állt, hogy miként érvényesül a kisebbségek anyanyelvű oktatáshoz való joga az egyes európai államokban, és hogyan változnak ezek a lehetőségek a politikai és jogi környezet átalakulásával. A bemutatott dinamikus összehasonlító modell arra is rávilágított, hogy az oktatáshoz való jog elismerése önmagában még nem jelenti az anyanyelvű oktatás azonos feltételeinek biztosítását.

A konferencián a Magyar Tudományos Akadémia különböző tudományterületeinek neves képviselői – többek között a nyelv- és irodalomtudomány, a történettudomány, a matematika, a fizika, a biológia és az orvostudomány kutatói – tartottak előadásokat.

A Rákóczi Egyetem számára különös jelentőséggel bír, hogy az MTA alapításának bicentenáriumát lezáró rangos tudományos rendezvényen éppen intézményünk rektora képviselhette a Magyarország határain kívül élő és dolgozó magyar kutatók közösségét. A meghívás egyúttal a kárpátaljai magyar tudományos műhelyekben folyó kutatómunka elismerése, és jól példázza, hogy a magyar tudományosság az országhatárokon átívelő, egységes szellemi közösséget alkot.

A konferencia részletes programja a Magyar Tudományos Akadémia honlapján érhető el.

kme.org.ua

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