Digitális adatbázisok: segítség a kutatásokban

A tavasz nemcsak a természetben mozgalmas, hanem a hallgatók számára is – még ha márciusban még távolinak tűnik a szakdolgozat és diplomamunka leadási határideje. A kutatási munkák elengedhetetlen része az archívumok, könyvtárak és folyóiratolvasók látogatása, manapság viszont már nemcsak kézzelfogható, hanem digitális formában is elérhető sok értékes információ. Az egyik ilyen digitális adatbázis az Arcanum, ahol többezer kulturális tartalom érhető el. Az 1989 óta működő magyarországi adatbázisában temérdek Kárpátaljával kapcsolatos információt találhatunk.

Az Arcanum digitális adatbázisának használatáról beszélgettünk Kutasi Csaba festővel, grafikussal, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola égisze alatt működő Na’Conxypan Galéria laboránsával, aki 2021 és 2023 között írta a diplomamunkáját.

– Diplomamunkámat a rendszerváltás utáni kárpátaljai magyar festészetről és a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságáról írtam. Ezekről nagyon kevés adat érhető el. Kiindulópont volt számomra Dupka György: Magyar művészet Kárpátalján című kiadványa, amiben művészekről és művészeti csoportokról (többek között a RIT-ről is) van leírás. De ez az egy anyag nyilván nem volt elegendő egy százoldalas diplomamunka megírásához. Elkezdtem az interneten keresgetni, és ekkor találtam rá az Arcanumra. Mivel nem volt előfizetésem, nem tudtam megnyitni a digitalizált kiadványokat és katalógusokat, de rögtön láttam a képkeresőben kiadott találatokból, hogy erre lesz szükségem. Másnap bejöttem a munkahelyemre (a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – a szerk.), innen próbáltam megnyitni a főiskolai hálózatról a keresett katalógusokat, és sikerrel jártam, mert a főiskola könyvtárának van előfizetése. Sokszor itt éjszakáztam a főiskolán, megbeszéltem a portásokkal, hogy 10-11 óráig bent maradhassak. Ültem és böngésztem a katalógusokat.

– Hogyan kerestél rá arra, ami téged érdekelt?

– Ha beírod a keresőbe azt a kifejezést, ami érdekel, rengeteg információt ad ki, sokszor még túl sokat is, úgyhogy elég keresgetni köztük. Ezért azt ajánlom azoknak, akik például kutatáshoz keresnek anyagot, hogy konkrétumokat írjanak a keresőbe. Amikor én kutattam, beírtam, hogy kárpátaljai magyar képzőművészek és iparművészek, és ami csak fellelhető online, mindent kiadott: katalógusokat, újságcikkeket, tudósításokat. Lehet olyan opció szerint keresni, hogy csak bizonyos évekből származó anyagokat mutasson, illusztrációval, vagy nélküle akár.

– Mit találtál az Arcanum adatbázisában, és hogyan tudtad azt hasznosítani? Volt-e olyan találat, ami meglepett?

– Sok katalógust találtam egészen a ’90-es évektől. Olyanokat is, amikről azt hittük, hogy már eltűntek. Jelenleg, ahol vagyunk, a Na’Conxypan Galériában, már a 2000-es évek elején is volt egy kiállítóterem, és ezekről az eseményekről is több cikket és fotót találtunk – például Veres Péter és Jankovics Mária kiállításairól – csupán egy gombnyomással. Voltak meglepő találatok is. Idővel már annyira belemélyedtem a keresésbe, hogy már olyan dolgokkal is foglalkoztam, ami nem is kötődött a diplomamunkámhoz, de érdekelt.

– Könyvtár vagy digitális adatbázis – melyik szerinted a hatékonyabb?

– A digitális adatbázis nagy előnye, hogy nem kell sehová se utazni érte, egy kattintással bármit meg tudsz találni. De személy szerint én nagyon szeretek könyvtárba járni, szeretem a könyvek illatát.

– Kinek tudnád ajánlani az Arcanumot?

– Igazából mindenkinek tudom ajánlani. Mindenhez jó adattár, úgy szakdolgozatíráshoz, mint diplomamunkához, de akár csak ha valakit érdekel egy téma, és nem szeretne vagy nincs ideje könyvtárakban üldögélni, érdemes itt keresgélni. A katalógusok precízen vannak beszkennelve az elsőtől az utolsó oldalig. Nem azt mondom, hogy minden létező információ elérhető online, mert biztos, hogy van olyan, ami csak papíralapon létezik, de jó és hasznos lehet mindenkinek.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma