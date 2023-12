Doktori fokozatot szerzett Máté Réka, a Rákóczi-főiskola oktatója

Máté Réka, a Filológia Tanszék oktatója, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatója nyilvános online vita keretében megvédte disszertációját december 11-én a Pannon Egyetem Humántudományi Karának Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskolájában.

A disszertáció címe: Individual varieties of language maintenance: The example of Transcarpathian Hungarians [Nyelvmegtartás egyéni szinten, kárpátaljai magyarok példáján]. Az értekezés témavezetője Prof. Ulrike Jessner-Schmid volt.

Dr. Máté Réka a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kezdte meg felsőoktatási tanulmányait angol nyelv és irodalom szakon. 2015-ben mesterképzésben vett részt magyar nyelv és irodalom szakon. 2021-ben abszolvált a Pannon Egyetem Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskolájában. 2016-tól a Rákóczi-főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának kutatójaként, illetve a főiskola Filológia Tanszékének oktatójaként dolgozik. Kutatási területéhez tartozik a szociolingvisztika és az antropológiai nyelvészet, a többnyelvűség, a nyelvmegtartás. Több hazai és nemzetközi szakfolyóiratban megjelent tanulmány szerzője és társszerzője, négy monográfia társszerzője.

Az elért eredményhez szívből gratulálunk, és további sikereket, eredményes munkát kívánunk!

Pallay Katalin

Kárpátalja.ma