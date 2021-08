Egészség és játék az V. Kárpátaljai Nyári Egyetemen

A Kárpátaljai Hazajáró Egylet tartott előadást az V. Kárpátaljai Nyári Egyetemen augusztus 26-án Tiszapéterfalván. Az eseményen Bíró András, Varjú Zoltán és Vezsdel László mutatta be az egylet munkásságát. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet indulása a Hazajáró sorozattal kezdődött 2011-ben, amikor a 8–9. részben Kárpátalját mutatták be. Ezután a sorozat stábja többször is ellátogatott megyénkbe. A...