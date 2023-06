Ez az öt leggyakoribb álom: mit jelent a fogak kihullása vagy a zuhanás

Ébredt már úgy, hogy azon gondolkozott, miről szólt az álma, és vajon volt-e valami mélyebb jelentése? Egy alvásszakértő elemezte a leggyakrabban előforduló álmokat.

Minden éjszaka, amikor alszunk, körülbelül öt álomepizódunk van, amelyek 15 és 40 perc közöttiek lehetnek. Amikor alszunk, elménk aktív történeteket és képeket hoz létre, amelyek lehetnek élénkek vagy halványak, értelmetlenek vagy egészen valódinak tűnők, ijesztők vagy hétköznapiak – írja a Daily Mail.

Az álom egyik funkciója az élmények rendszerezése és feldolgozása, emellett összekapcsolja a meglévő ismereteket az újakkal, elhelyezve azokat egyfajta tapasztalati hálóban – írta korábbi cikkében a National Geogrpahic.

Már régóta sejtjük, hogy az álmok a mindennapi tevékenység során átéltekkel függenek össze. A bizarr álmok, amelyek tele vannak szimbolikus történésekkel, sokaknak segítenek abban, hogy a napközben ért stresszt vagy a kellemetlen emlékeket a tudatalatti biztonságában dolgozzák fel. A rémálmok viszont olyan szorongásokat, aggodalmakat jelezhetnek, amelyek nappal nem tudatosulnak bennünk.

Bizonyos álmok azonban gyakrabban előfordulnak mint mások – a halálról szóló látomásoktól a repülésig. Ezeket Daisy Mae alvásszakértő elemezte:

Fogak kihullása

Ez az álom hihetetlenül gyakori, amikor álmokról van szó.

„Gyakran azt jelenti, hogy az álmodó aggódik amiatt, hogy elveszít valamit/valakit, ami/aki fontos a számára. Ez lehet egy családtag, egy kapcsolat vagy akár egy konkrét tárgy is. Csak mi tudjuk, hogy minek az elvesztésén aggódunk, de gyakran ehhez kapcsolódik” – részletezte az alvásszakértő.

Pókok

„A pókokról álmodni kicsit bonyolultabb, mivel az álom jelentése változhat attól függően, hogy mit csinál a pók és hogyan érzünk iránta. Ha pókok voltak körülöttünk, és félünk tőlük, akkor ez tükrözhet valamit, amitől a való életben félünk, legyen szó akár párkapcsolati, pénzügyi vagy akár munkahelyi gondokról. Ha azonban a pók megharapta önt, akkor az azt jelentheti, hogy úgy érzi, valaki megtámadta vagy áldozatul esett, és ez az elméjében motoszkál. Azt is érdemes megjegyezni, hogy minél nagyobb a pók, annál nagyobb a valós élet problémája.”

Üldözés

„Ha arról álmodik, hogy üldözik, az tükrözheti azt, hogy a való életben lévő problémák elől menekül, ami soha nem jó dolog. Ezek a problémák hamarosan utolérik, ezért a legjobb, ha a problémát a helyére teszi és megoldja” – mondta Daisy Mae.

Hajhullás

„Bár azt gondolhatnánk, hogy a fogak kihullásáról és a haj kihullásáról szóló álom hasonló, mégis egészen más dolgokat jelenthet. Ha arról álmodik, hogy kihullik a haja, akár csomókban, akár minden szál a fején, az gyakran azt jelentheti, hogy fél az öregedéstől, vagy kevésbé érzi magát vonzónak. Sajnos az öregedés ellen nem tehetünk semmit, de az önbizalom biztosan javítható azzal, hogy kedvesebb magához, felismeri a jó tulajdonságait, vagy ha úgy érzi, hogy nagyon rossz a helyzet, akkor kérjen segítséget egy külső személytől, például egy pszichológustól vagy tanácsadótól” – javasolta a szakértő.

Zuhanás

„A zuhanásról szóló álmok általában az irányítás elvesztésére utalnak” – hangsúlyozta Mae, aki elemzésében azt is hozzátette, hogy ha például egymás után álmodik zuhanásról és menekülésről is, ez arra utalhat, hogy elvesztette az irányítást valami felett, és úgy dönt, hogy nem foglalkozik vele. A zuhanás gyakran azt jelzi, hogy valaki nem tud kontrollálni egy adott élethelyzetet, és ez jelezheti a szorongást is. A zuhanás érzése a tehetetlenség érzését is jelentheti, tehát ha valaki más épp keresztülmegy valamin, és Ön semmilyen módon nem tud segíteni rajta, a zuhanás az álomban ezt jelezheti.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Illusztráció