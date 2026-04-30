HU-RIZONT fejlesztési projekt a Rákóczi Egyetemen

Digitális megújulás Kárpátalján: európai mintára épülő fejlesztési projekt elnevezéssel indult nemzetközi program a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen.

A sikeres pályázati úton elnyert kutatási projektről számoltak be a Rákóczi Egyetemen április 30-án sajtótájékoztató keretében.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2025-ben meghirdette a HU-RIZONT Nemzetközi Kiválósági Kutatási Együttműködési Programot, amelyre első ízben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Egyetem is pályázhatott. Ezt a lehetőséget kihasználva az egyetem több projektet nyújtott be, amelynek eredményeképpen sikerült támogatást nyerni gazdasági témában.

A DATaK rövidített elnevezésű pályázat egy hármas konzorciumban valósul meg. A Rákóczi Egyetem mellett a Debreceni Egyetem és a Pavol Jozef Šafárik Egyetem kutatói is csatlakoztak a programhoz – közölte Bacsó Róbert, az intézmény Számvitel és Auditálás Tanszék vezetője, a projekt vezető kutatója.

A Debreceni Egyetem részéről Dr. Fenyves Veronika, a Gazdaságtudományi Kar dékánja osztotta meg a közös projekttel kapcsolatos gondolatait. Hangsúlyozta, hogy a két intézmény közötti több éve fennálló jó kapcsolat megfelelő alapot képez a jelen pályázat sikeres megvalósításához.

A 2026.január 1. és 2028. december 31. között megvalósuló projektről a Számvitel és Auditálás Tanszék adjunktusa, Pataky Gábor tartott részletes beszámolót. Hangsúlyozta, a kezdeményezés célja a kárpátaljai térség digitális átállásának ösztönzése és megerősítése az Európai Unió tagállamaiban már sikeresen alkalmazott jó gyakorlatok adaptálásával.

