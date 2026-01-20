Kárpátaljáról is látszott az északi fény

Az elmúlt éjszaka rendkívüli természeti jelenségnek lehettek szemtanúi Ukrajna több térségében élők: feltűnt a sarki fény, más néven az északi fény (aurora borealis). A szokatlan látvány Kárpátalján is megfigyelhető volt, ahol sokan rózsaszín, vöröses és zöldes fényárban ragyogó égboltról számoltak be.

A jelenséget a térség lakói közül sokan észlelték, különösen Nagyszőlős környékén, amit később hivatalosan is megerősített az amerikai Space Weather Prediction Center (NOAA).

A beszámolók szerint az északi fény január 20-án naplemente után vált láthatóvá. Az égbolton zöld és vörös árnyalatú fények jelentek meg, amelyek különösen jól kivehetők voltak a nyílt területeken.

A jelenséget nemcsak Kárpátalján, hanem Ivano-Frankivszk, Rivne, Zsitomir és Zaporizzsja megyékben is megfigyelték, ami ritkaságnak számít ilyen déli szélességeken.

A NOAA tájékoztatása szerint az északi fényt egy G4-es erősségű geomágneses vihar váltotta ki, amelyet a Napból 2026. január 19-én 19:30 UTC-kor kilökődött koronakidobódás idézett elő. A töltött részecskék kölcsönhatásba léptek a Föld mágneses terével, ami látványos légköri fényjelenséget eredményezett.

A geomágneses vihar elérte a Kp 8-as indexet, amely lehetővé tette, hogy az aurora egészen az 50. szélességi fok környékéig lehúzódjon – így válhatott láthatóvá Ukrajna területén is.

Az északi fény megjelenése Ukrajnában és különösen Kárpátalján ritka, földrajzi elhelyezkedésünk miatt. Korábban hasonló jelenséget legutóbb 2023 novemberében figyeltek meg több ukrajnai régióban.

A szakemberek szerint 2026-ban továbbra is magas a naptevékenység, a 2024-es napciklus-csúcs utóhatásaként, ami növeli az ehhez hasonló események esélyét.

Az UNIAN nyomán.

