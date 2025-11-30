Három asztronauta megmentésére indít űrmissziót Kína

Kína újabb nagyszabású űrmissziót indít. A Sencsou–22 űrhajó feladata az lesz, hogy három, a Tienkung űrállomáson rekedt asztronautát biztonságosan hazaszállítson. A mentésre leghamarabb 2026-ban kerülhet sor – írja a hirado.hu az amerikai CBS News cikke nyomán.

A probléma még november elején kezdődött, amikor három kínai űrhajós – a cserelegénység – a Sencsou–21 fedélzetén megérkezett a Tienkungra. Csakhogy néhány nappal később kiderült: a Sencsou–20, az előző legénység visszatérésre szánt űrhajója megsérült. A fedélzeti ablakon keletkezett károk miatt a kínai űrprogram vezetői úgy döntöttek, a jármű már nem tekinthető biztonságosnak személyszállításra.

A megsérült Sencsou–20 továbbra is az űrben fog pihenni, és a tervek szerint csak később, személyzet nélkül tér vissza a Földre vizsgálatra. A szerencsétlen sérülés miatt a Sencsou-21 legénységének három tagja egyelőre nem tud biztonságosan hazajutni.

Kilencnapos kényszerű csúszás, veszélybe kerülő forgatókönyvek

A gondok már korábban elkezdődtek a kínai űrprogrammal. A Sencsou–20 eredeti legénysége kilenc nappal később tudott csak visszatérni a Földre, mert az űrhajójuk sérülése miatt át kellett szervezni a programjukat. Végül a most kint rekedt asztronautákat feljuttató Sencsou–21 fedélzetén tértek haza.

A jelenleg az űrben tartózkodó három asztronauta most ideiglenesen űrhajó nélkül maradt, így a kínai vezetés gyors döntést hozott: haladéktalanul útnak indítanak egy új űreszközt, amely megoldja a problémát.

Már el is indult a mentőexpedíció

A megoldást a hétfőn indított Sencsou–22 jelenti.

„A Sencsou–22 a következő év valamelyik időszakában szolgál majd a jelenlegi legénység hazahozatalára” – idézi a kínai állami médiát a CBS News.

Kína ezzel gyakorlatilag egy rendkívüli mentőexpedíciót indított – igaz, a mentésre magára még várni kell. A protokoll miatt ugyanis a most fellőtt űrhajót hónapokig tartják készenlétben, mielőtt az aktuális legénység visszatérése megkezdődik.

Kína külön utakon jár az űrben is

A Tienkung kínai űrállomás (magyarul: „Mennyei Palota”) 2021 óta fogad rendszeresen űrhajósokat, és Kína évtizedes erőfeszítéseinek eredménye. A modulról modulra felépített állomás kisebb ugyan, mint a 25 éve működő Nemzetközi Űrállomás (ISS), de Peking számára kulcsfontosságú volt, hogy a kínai űrprogram a saját hadserege irányítása alatt működjön, emiatt viszont az Egyesült Államok nem engedte be Kínát az ISS-együttműködésbe.

A Tienkung ezért teljesen önálló, kínai fejlesztésű projekt, amelynek rendszeres expedíciói – köztük a Sencsou–22 – azt mutatják: Peking hosszú távra tervez az űrben.

A történtek arra figyelmeztetnek, hogy még a leginkább automatizált, rutin űrmissziók is rendkívül sérülékenyek. Egyetlen ablak sérülése elég volt ahhoz, hogy három asztronauta élete kiszolgáltatott helyzetbe kerüljön. A kockázatok a Sencsou–22 fellövésével csökkenni látszanak, de a teljes megoldásra és a biztonságos hazatérésre még hónapokat kell várni.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Wikipédia