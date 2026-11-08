Közös múlt, közös felelősség – a kárpátaljai zsidóság története

A kárpátaljai zsidóság élete és szerepe a helyi társadalomban címmel nemzetközi konferenciát szerveztek november 6-án. A program a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) szervezésében valósult meg Makkosjánosiban.

A konferencia a WITNESS-REM elnevezésű európai projekt része – ismertette köszöntőjében Mester András, a KMTT elnöke. Kifejtette, a WITNESS-REM egy több országot összefogó, európai uniós finanszírozású projekt, amelynek célja a holokauszt emlékének megőrzése, a történelmi ismeretek bővítése és az antiszemitizmus, valamint a holokauszttagadás és a történelemhamisítás elleni fellépés. A projekt kárpátaljai része több elemből áll, a konferencia részvétele mellett a kárpátaljai zsidó gyűjtőhelyek és Auschwitz meglátogatásán is részt vehetnek a jelentkezők.

Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja hangsúlyozta, Magyarország számos alkalommal támogatta a holokauszt emlékezet megőrzését Kárpátalján is, többek között Bilkén, ahol felavatták Kolodko miniszobrát. Emellett támogatták a beregszászi Zrínyi utcai zsinagóga felújítását, a magyarkomjáti zsinagóga rekonstrukcióját és áthelyezését az ungvári skanzenbe, a konzulátus kezdeményezője volt a beregszászi nagy zsinagóga visszaállításának.

Az emlékezés először is szembenézés, nemcsak a múlt, hanem a jelen és a jövő felelősségével is. Hiszen az egyetlen méltó emlékezés az áldozatokra az, ha mindig és mindenhol, amikortól és ahol csak szükséges, szembeszegülünk az antiszemitizmus minden megnyilvánulásával – mondta a főkonzul.

Az Ukrajnai Állami Turizmusfejlesztési Ügynökség osztályvezetője, Veselényi Sándor a hiánypótló jelzővel illette és egy közös munka kezdetének nevezte a programot. Az ügynökség teljes támogatásáról biztosította a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanácsot, mert ez az esemény fontos lépés az emlékezésturizmus, a toleranciaturizmus, a szolidaritásturizmus felé.

Vasvári József, a Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület elnöke köszönetét fejezte ki a KMTT vezetőinek, hogy vállalták a partneri felkérését, így közösen valósíthatják meg a programot.

A konferencia első szekciója a történelem, népesség és kollektív emlékezet címet kapta. Előadók: dr. Molnár D. István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem docense, dr. Kosztyó Gyula, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltárának levéltárosa és dr. Kész Margit, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem docense.

A második szekció előadásai a zsidó kulturális, vallási és épített örökség témáját fejtették ki. Kaszinec Ottokár, az Ungvári Egyetem adjunktusa, dr. Tarpai József, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem docense és dr. Rozgonyiné Drotár Nikolett, a Tokaj-Hegyalja Egyetem docense tartottak előadást.

A szekciókat dr. Sass Enikő, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem docense vezette.

A konferencia második részében két panelbeszélgetés kapott helyet A Kárpátaljai zsidóság a kárpátaljaiak emlékezetében címmel. Az első panelbeszélgetésen dr. Goldberger Tamás orvos, helytörténeti kutató és Weisz József, a Shalom Alapítvány elnöke vett részt Tarpai József moderálásával. A második panelbeszélgetés résztvevői Mester András moderálásával Popovics Béla művészettörténész, Kovács László műgyűjtő, Komlóssy Vigyikán Gábor helytörténeti kutató és Illés András, a Mezőgecsei Hagyományőrzők és Falufejlesztők Egyesület tagja voltak.

A konferenciát vacsorával egybekötött borkóstoló zárta.

A 2026–2028 között futó projekt 15 helyszínen valósul meg 6 partnerszervezet közös összefogásában.

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