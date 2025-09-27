Kutatók Éjszakája a beregszászi Mathias Corvinus Collegiumban

Az MCC Beregszászi Képzési Központja megnyitja kapuit a tudomány szerelmesei előtt. Szeptember 27-én, közép-euópai idő szerint 16.30-tól várják az érdeklődőket a Kutatók Éjszakája alkalmából.

Csillagászati előadás, mikroszkópos bemutató és tematikus játékok kalauzolják a látogatókat a tudományok világába. A képzési központ garantáltan izgalmas élményt ígér kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére.

