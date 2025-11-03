November 3.: a magyar tudomány napja

Ezen a napon, november 3-án méltatjuk a magyar tudomány napját. A nemzeti nappal magyar tudósaink előtt is fejet hajtunk.

1825. november 3-án döntöttek arról a pozsonyi országgyűlésen, hogy életre hívják a Magyar Tudományos Akadémiát. Több mint száz évvel később, 1996-ban, a Magyar Tudósok Világtalálkozóján döntöttek arról, hogy a magyar tudomány napját november 3-án fogják méltatni.

Az ünnepnapot 1997 óta minden évben megtartják, több helyen számos programmal.

Nyitókép: Magyar Tudománys Akadémia/Kárpátalja.ma

