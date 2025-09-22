Kárpátaljai előadók a nyíregyházi Nemzetközi Levéltári Napon

A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltára szeptember 18-án 32. alkalommal rendezte meg a Nemzetközi Levéltári Napot – olvasható az intézmény honlapján.

A programot Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, dr. Czetz Balázs, a Magyar Nemzeti Levéltár gyűjteményi főigazgató-helyettese, valamint dr. Bánszki Hajnalka, a szervező levéltár igazgatója nyitotta meg.

A rendezvény első felében kiosztották a Pro Archivo-emléklapokat a vármegyei levéltár szakmai munkáját támogatók és az iratállományt értékes hozzájárulásokkal gyarapítók részére. Majd kihirdették a 2025. évi helytörténeti pályázat eredményeit.

A találkozó második részében a „Megtörés és újrarendezés” Előadások 1945 történetéből című tudományos tanácskozás vette kezdetét. A konferencia résztvevői között kárpátaljai szakemberek is beszámoltak kutatásaikról.

Dr. habil. Váradi Natália, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense a Határvidékből birodalmi periféria – Kárpátalja és a szovjet valóság 1945 után című előadását hallgatta meg a közönség. Munkájában a kárpátaljai régió katonai, politikai és társadalmi helyzetének változásait mutatta be egészen az 1990-es évekig terjedően.

Dr. Kosztyó Gyula történész, levéltáros a szatmári térség háborús időszak alatti közbiztonsági helyzetét mutatta be A közbiztonság helyzete Szatmárban 1944–1945 fordulóján című előadásában.

A levéltári napot a Források 1945 történetéhez című kamarakiállítás megtekintése zárta.

Magyar Nemzeti Levéltár/Kárpátalja.ma